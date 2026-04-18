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Junts censura la "hipocresía" de la izquierda permitiendo que en España se "denigre" a la mujer con el velo integral

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Junts ha censurado la "hipocresía" de la izquierda permitiendo que en España se siga "denigrando" a la mujer con el velo integral (burka y niqab), con su rechazo a la proposición de ley orgánica que abogaba por prohibirlos en espacios públicos, y no ve como un error su decisión de haber incluido en la misma iniciativa el traspaso a Cataluña de la competencia en seguridad ciudadana, lo que motivó el 'No' de PP y Vox.

La formación independentista tuvo ocasión de impulsar la prohibición del velo integral cuando lo propuso Vox, pero se negó por haberlo presentado los de Santiago Abascal y decidió registrar su propia iniciativa, que también fue rechazada el pasado martes en el Pleno del Congreso porque, aunque el PP y Vox compartían el grueso de su contenido, no estaban de acuerdo con traspasar las competencias a la Generalitat. Con el voto de los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal habría bastado para que el Congreso tomara en consideración la ley.

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha defendido que su partido "siempre" ha apelado tener "algunas competencias en todos los ámbitos". De hecho, ha recordado que algunas de las leyes que se aprobaron cuando seguía vigente el acuerdo con el PSOE recogía la recuperación de las competencias que en las últimas dos décadas el Gobierno había "hurtado" a Cataluña.

"Nosotros hemos utilizado nuestros votos siempre para poder recuperar competencias que se nos habían sacado o para poder incorporar competencias nuevas", como es el caso, según ha destacado, de la Ley Orgánica en materia de inmigración para transferir esta competencia a la Generalitat que Junts acordó con el PSOE pero que Podemos echó por tierra, pese a ser "un partido que no tiene representación en el Parlamento de Cataluña".

En este sentido, la dirigente de Junts ha criticado la "hipocresía" de "todos" los partidos, sobre todo de "algunos que se hacen decir izquierda", al rechazar una propuesta que defiende a la mujer y que cumple "con todos los estándares europeos", máxime cuando esta semana una mujer afgana dijo claramente en la Comisión de Cooperación que "el burka es una imposición del hombre".

EL TRASPASO DE INMIGRACIÓN DEPENDE DE PODEMOS

Preguntada sobre si la regularización de inmigrantes aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros puede acercar el traspaso de las competencias en esa materia, Nogueras ha respondido que "sólo depende de si Podemos sigue pensando que Cataluña no merece tenerlas".

En todo caso, ha criticado tanto al PSOE como a Podemos por haber acordado y aprobado un real decreto "por la puerta de atrás", sin que pase por el tamiz del Congreso, lo que no permite a Junts hacer "nada".

Y es que, ha apuntado, de haberse votado esa regularización en el Pleno de la Cámara, Junts la habrían rechazado, sobre todo sabiendo que a quien más afectaba es a Cataluña, donde una de cada cuatro personas son inmigrantes y donde actualmente los servicios sociales están "más tensionados que nunca".

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