De la Fuente: "La Copa me encanta; espero que no haya lesiones" en la antesala del Mundial

Sevilla,18 abr (EFE).- El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, afirmó que la Copa del Rey es su "competición fetiche" y que le "encanta", y aunque fue muy reservado y no habló de posibles candidatos a la lista de España para el Mundial de este verano, dijo que "lo más importante" es que no haya lesiones en esta recta final de la temporada.

"Es un día precioso, es la competición más bonita. Para mí es la competición fetiche, me encanta, y esperamos poder disfrutar de una final tan importante y, además, con dos grandísimos rivales", declaró a RTVE el seleccionador nacional, quien asiste a la final de Copa entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Según De la Fuente, "son dos equipos fantásticos, que están haciendo una temporada extraordinaria y, además, en puertas del Mundial" 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

En cualquier caso, el técnico riojano aseguró que ahora está "centrado en ver las evoluciones de los jugadores, que tengan salud y no haya ninguna lesión" para cuando anuncien la lista de convocados para la cita mundialista.

"Esperaremos hasta que vayan desarrollándose los acontecimientos y, sobre todo, pendientes de que no haya lesiones. Es lo más importante en esta etapa en la que ya queda tan poco tiempo (para el Mundial), así que estén sanos, que jueguen bien y lleguen en perfectas condiciones a la antesala de la lista, y luego ya se anunciará una convocatoria seguro que muy competitiva y de un gran nivel", indicó. EFE