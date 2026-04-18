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Aliyah Boston firma el mayor contrato de la historia de la WNBA, superando a A'ja Wilson

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Washington, 17 abr (EFE).- La pívot estadounidense Aliyah Boston ha firmado una extensión de cuatro temporadas con las Indiana Fever por 6,3 millones de dólares, el mayor contrato de la historia de la WNBA.

Las Fever anunciaron la ampliación del contrato de la pívot, que la temporada pasada promedió 15 puntos y 8,2 rebotes por partido, mientras que ESPN y The Athletic revelaron las cifras.

El contrato de Boston supera el que A'ja Wilson firmó a comienzos de semana con Las Vegas Aces por tres temporadas a cambio de 4,7 millones de dólares, que durante 48 horas fue el récord contractual en la WNBA.

Los dos contratos son fruto del nuevo convenio colectivo acordado a finales de marzo entre la liga y el sindicato de jugadoras tras cerca de dos años de tensas negociaciones.

Se trata de un acuerdo transformador que eleva de forma notable el límite salarial de los equipos hasta los 7,5 millones de dólares en 2026 desde los 1,5 millones de 2025, con los primeros contratos millonarios para jugadoras de la WNBA.

Boston, compañera de Caitlin Clark en Indiana, cobrará un millón de dólares en 2026 y un 20 % del límite salarial del equipo las siguientes tres temporadas hasta llegar a 6,3 millones. Clark felicitó a su compañero con un mensaje en redes sociales.

Días atrás, las Fever habían firmado a Kelsey Mitchell por un año y 1,4 millones de dólares, el que fue el primer contrato 'supermax' de la WNBA bajo el nuevo convenio. EFE

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