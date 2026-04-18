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El seleccionador de México elogia el crecimiento del fútbol femenino de Puerto Rico

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Toluca (México), 17 abr (EFE).- El español Pedro López, seleccionador del equipo femenino de México, aseguró este viernes que Puerto Rico es uno de los países de mayor crecimiento en el fútbol de mujeres en los últimos tiempos y mañana será duro de vencer en la eliminatoria mundialista.

"Es uno de los de más crecimiento en Concacaf, con más jugadoras en Europa y Estados Unidos. Si no lo damos todo, podremos tener problemas, por eso vamos a cuidar los detalles", dijo el entrenador en una rueda de prensa.

En Toluca, a 2.600 de altitud sobre el nivel del mar, las mexicanas recibirán a las puertorriqueñas para definir cuál de los dos cuadros accederá a la final del área que dará cuatro boletos para la Copa Mundial de Brasil 2027 y dos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Según explicó, López se tomó en serio la preparación de sus jugadoras, que estudiaron al rival, colocado en el 77 del ránking mundial, pero que ha evolucionado en todos los aspectos.

"Somos un equipo ante el cual ningún rival se siente cómodo, incluidos los poderosos Estados Unidos y Brasil, que ante nosotros no han podido hacer su fútbol; tenemos una gran defensa y una gran calidad e nuestras figuras", agregó.

López reconoció que los últimos tres años y medio, en los que ha sido seleccionador mexicano, ha vivido muchas alegrías y emociones, pero lo mejor está por venir.

"Nos queda margen para crecer; vamos a paso", aseveró el estratega.

La defensora Rebeca Bernal, quien juega en el Washington Spirit estadounidense, explicó que la selección está preparada y trabajada, sabe como atacar y defender y siempre sale a comerse el rival", lo cual tratará de confirmar este sábado.

"Mañana debemos poner en el campo lo que hemos hecho en las sesiones de entrenamientos y los partidos anteriores. Si hacemos eso, estaremos del otro lado", concluyó. EFE

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