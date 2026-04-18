3-0. Con doblete de Ericka Arauz, Panamá vence a Cuba y avanza el premundial

Ciudad de Panamá, 17 abr (EFE).- La selección femenina de Panamá, con un doblete de Ericka Arauz, ganó sin problemas este viernes por 3-0 a Cuba, y con esta victoria avanza a la siguiente fase de las eliminatorias que otorga cupos para el Mundial Brasil 2027.

La primera anotación de Panamá llegó a los dos minutos de iniciar el partido, a través de Arauz que remató de pierna derecha un balón que quedó suelto luego que la portera Matamoro salvara un fallido tito tiro de penal Karla Rilley.

Panamá aumentó su ventaja con un gol en propia puerta de Sheyla Wanton en el minuto 22, a lo que siguió una tercera anotación a los 57 minutos por la vía nuevamente de Arauz, que disparó de derecha tras recibir un pase en profundidad de Shayan Camarena.

Las dirigidas por Toña Is dominaron ampliamente el partido, en tanto que las cubanas cedieron el campo sin lograr tener el control del baló, sin montar ataques que llevaran peligro al marco defendido por Bailey.

La estratega española dijo que está "muy orgullosa" de las chicas bajo su dirección y se mostró satisfecha de cumplir con el primer objetivo que trazado de clasificar al premundial, estimando que su primer rival podría ser Canadá.

De esta manera, Panamá, que termina de líder del grupo E con 12 puntos tras ganar todos sus partidos, avanza a la siguiente ronda final eliminatoria en la que participaran 8 equipos.

-Ficha técnica:

3 - Panamá: Yenith Bailey; Wendy Natis, Katherine Castillo (Hillary Jaen, m.67), Arlen Hernández, Deysire Salazar; Ericka Arauz, Karla Riley, Riley Tanner (Kenia Rangel, m.45), Shayan Camarena; Ana Quintero y Carina Baltrip.

Seleccionadora: Toña Is

0 - Cuba: Alanne Matamoro; Delennis Acosta, Sheyla Wanton, Yarisleidy Mena, Kenys Castellanos; Cecil Aldana (Indira Hecheverría, m.45), Katheryn Rodríguez, Elianne Valdez, Yeranys Lee; Nahomi Aguilar y María Álvarez.

Seleccionadora: Elizabeth Cuff.

Goles: 1-0, m.2: Ericka Arauz; 2-0, m.22: Sheyla Wanton; 3-0, 57: Ericka Arauz.

Árbitra: La estadounidense Alyssa Pennington. Amonestó a Riley Tanner y a Delennis Acosta.

Estadio: Estadio Universitario de Penonomé. EFE