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Federación Mexicana de Fútbol sanciona a entrenador por conducta "impropia" hacia árbitra

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Ciudad de México, 17 abr (EFE).- La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) informó este viernes que sancionó al director técnico del Club Mazatlán, Sergio Bueno, por su conducta "impropia" durante un partido hacia la árbitra Katia Itzel García, quien participará en el Mundial de Fútbol 2026.

En un comunicado, la FMF explicó que la sanción consiste en una multa económica, además de la realización de horas de labor social orientadas a la promoción de la equidad de género, sin especificar el monto ni el total de horas.

Detalló que las Comisiones de Diversidad y Género y Disciplinaria de la Federación determinaron que Bueno "incurrió en conducta impropia tras su expulsión durante la Jornada 14, al incumplir los protocolos y reglamentos vigentes".

"Adicionalmente, se apercibió al director técnico respecto a su conducta futura", agregó el organismo.

Por último, la FMF reiteró su compromiso con la aplicación "estricta" de la normativa y con la promoción del respeto, la inclusión y la equidad en el fútbol mexicano.

La conducta ocurrió el domingo pasado, durante el partido entre los clubes Pumas y Mazatlán.

De acuerdo con el testimonio de una fotoperiodista, el director técnico respondió a la decisión arbitral de expulsarlo del juego, con la expresión machista: "Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos".

Los hechos generaron la indignación de organismos como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), que hizo un llamado a la FMF a investigar diligentemente los hechos y a establecer "criterios claros" que sancionen conductas discriminatorias.

Katia Itzel García será la primera mujer mexicana en oficiar como árbitra central en un Mundial masculino, y será, junto con César Arturo Ramos Palazuelos, los dos representantes mexicanos que participarán en la justa mundialista que arrancará en junio próximo.

El partido inaugural del Mundial enfrentará el 11 de junio a México y Sudáfrica en el emblemático estadio Azteca de la Ciudad de México. EFE

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