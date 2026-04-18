Espana agencias

Colombia se lleva el oro al vencer 3-1 a Perú en tenis de mesa en Juegos de la Juventud

Guardar

Ciudad de Panamá, 17 abr (EFE).- Colombia se coronó campeón y ganó el oro al vencer este viernes por 3-1 a Perú en la competición de equipos mixtos de tenis de mesa de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Con esta victoria, Colombia, quinto en el medallero, suma 4 preseas de oro, dos en tenis y otras dos en lucha.

Integraron el equipo de Colombia en este triunfo Sebastián Bedoya, Rafael Quintero, Ana Gómez, y Mariana Rodríguez, en tanto que por Perú estuvieron Luciana Granados, Natzumi Aquije, Samuel Duffoo y Keiji Takeda.

En otros resultados, el chileno Raimundo Vicente San Martín Naranjo ganó para su país la medalla de oro en el triatlón individual masculino con un tiempo de 57:32, en tanto que en la categoría femenina Manuela Ortega Arteaga de Ecuador se adjudicó la de oro con tiempo de 1:06:04.

En la jornada de este viernes, también se disputaron las finales femenina y masculina del futsal, triunfando en la primera de ellas Argentina por marcador de 1-0 sobre Paraguay, para conquistar el oro, mientras que en la segunda Brasil conquistó el oro al vencer por 1-0 a Argentina.

Por otra parte, en la categoría de 51 kg del boxeo femenino, la venezolana Grenyelis García y la brasileña Elisandra Santos avanzaron a las finales por el oro que se disputará el sábado.

García venció por 5-0 a Lia Córdoba de Panamá, en tanto que Santos ganó también por 6-0 a Halana Farfán de Perú.

Asimismo, en la semifinal femenina de los 57 kg la brasileña Sara Dos Santos ganó a la venezolana Anthonella Rivero tras ser detenido el combate por el árbitro, mientras que la argentina Melanie Acevedo venció a Alixon Rivera, de Colombia, también por una decisión de parar la pelea.

Al cumplir los primeros siete días de los juegos, el medallero es dominado por Brasil con 19 preseas de oro, seguido por Argentina con 11 y Venezuela con 7. EFE

(foto)

Últimas Noticias

El brasileño Menezes triunfa en segundo día del LGCT, seguido del mexicano Garza

Infobae

El español Jon Rahm lidera la segunda ronda del LIV Golf México

Infobae

Marta Suárez señala a Amaya Valdemoro y Pau Gasol como sus referentes

Infobae

Manos Limpias pide 10 años de cárcel para Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias

Manos Limpias pide 10 años de cárcel para Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias

Hoy será noticia. Sábado, 18 de abril

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España, Irlanda y Eslovenia piden en una carta a la Unión Europea que revise la relación con Israel

España, Irlanda y Eslovenia piden en una carta a la Unión Europea que revise la relación con Israel

España abre el grifo al gas ruso pese a las sanciones europeas y mira a Argelia como suministradora por la incertidumbre de la guerra en Medio Oriente

La IHRF aterriza en España para divulgar sobre los derechos humanos y el lawfare: “Las dictaduras ya no necesitan tanques”

El Gobierno recurrirá a los tribunales las leyes del PP y Vox en Extremadura que recorten libertades: “El pacto traiciona la historia de la propia autonomía. Es una tierra de migrantes”

Pedro Sánchez confiesa que María Corina Machado no quiso reunirse con él y le tiende la mano: “Las puertas están abiertas para la oposición venezolana”

ECONOMÍA

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

La CNMC abre expedientes sancionadores a Red Eléctrica y las grandes energéticas por su actuación durante el apagón

El FMI asegura que la apuesta por las renovables amortiguó el impacto de la guerra de Irán en la inflación española

Las gasolineras convocan una huelga durante el puente de mayo en plena crisis de los combustibles

Elegir bien la compañía de la luz puede ahorrarte hasta 300 euros al año en la factura

DEPORTES

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”

Djokovic se perderá el Masters de Madrid por una lesión: “Sigo con mi recuperación para volver pronto”

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”