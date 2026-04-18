Boca Juniors y SESI Franca superan sus semifinales y se citan para definir el título

Buenos Aires, 17 abr (EFE).- Boca Juniors de Argentina y SESI Franca de Brasil definirán el título de la séptima edición de la Liga de Campeones de Baloncesto de las Américas (BCLA) tras superar este viernes sus respectivas semifinales ante Flamengo de Brasil (81-58) y Nacional de Uruguay (83-71).

En la primera jornada del Final 4 disputado en el Estadio Obras Sanitarias ‘Templo del Rock’, los dos candidatos ratificaron su favoritismo en sus respectivas semifinales.

A primer turno, el SESI Franca dirigido por Helinho Rubens derrotó por 83-71 a Nacional de Uruguay de Álvaro Ponce con Georginho De Paula con 18 puntos y 8 rebotes como la gran figura del partido acompañado por Lucas Dias, que metió 16 más 6 rebotes y 5 asistencias.

En Nacional, que acumulaba 8 partidos con victorias hasta este duelo, se destacó James Feldeine con 11 puntos; Ernesto Oglivie puso 14, más 5 rebotes y Eric Thomas 11 y 9 rebotes.

El Boca Juniors de Nicolás Casalánguida, en tanto, hizo un gran duelo defensivo para imponerse por 81-58 ante un Flamengo de Sergio Hernández que fue la sombra del equipo que llegó a esta instancia.

Martín Cuello con 16 puntos, Agustín Barreiro con 13 tantos y 10 rebotes, y Francisco Caffaro con 12 puntos y 10 rebotes fueron los grandes destacados del ‘Xeneize’.

En un ‘Fla’ casi irreconocible, Gus Deodato con 15 puntos y Jhonatan Dos Santos con 8 tantos y 10 rebotes fueron lo más rescatable.

Este sábado a primer turno, Nacional y Flamengo definirán el tercer puesto para completar el podio, mientras que por la noche se disputará la gran final entre Boca Juniors y SESI Franca.

El equipo brasileño irá por su segunda corona en este torneo continental tras el conseguido en la temporada 2022/23 como local, mientras que Boca Juniors buscará su primera conquista ante su público, luego de haber perdido la final de la edición pasada ante Flamengo en Río de Janeiro. EFE