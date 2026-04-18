Alemany: “Nos vamos a levantar, quedan las semifinales de la Champions”

Madrid, 18 abr (EFE).- Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, remarcó este sábado, tras la derrota en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, que su equipo se va “a levantar”, porque queda una parte “muy importante” de la temporada, con las semifinales de la Liga de Campeones.

“Nos vamos muy fastidiados y quedan diez días para la ida de las semifinales. Hay que recuperarse en lo anímico, sobre todo, y en el físico. No hay nada que reprochar al equipo. Ha querido, ha corrido, nos hemos recuperado de los goles y esto es deporte y nos ha tocado perder”, explicó en declaraciones a ‘Movistar’.

“Si evaluamos el cómputo general de juego y ocasiones, creo que hemos sido mejores, no muy superiores, pero sí mejores. Hemos tenido más ocasiones, más posesión, más juego y luego ya los penaltis sabemos cómo van. Es un tema de inspiración, cansancio…”, dijo.

“Lo lamento por todos los atléticos, que han estado aquí, que han llegado a Sevilla, nos han apoyado tanto, espectaculares, todos los atléticos en casa que han hecho lo mismo y eso es lo peor en estos casos”, lamentó. EFE