O'Ward saldrá segundo en Long Beach y Paloy tercero; 'pole' para Felix Rosenqvist

Washington, 18 abr (EFE).- Àlex Palou, cuatro veces campeón de la IndyCar, saldrá este domingo desde la tercera posición en el Gran Premio de Long Beach (California, Estados Unidos), con el mexicano Pato O'Ward segundo y el sueco Felix Rosenqvist en la 'pole'.

Rosenqvist, del Meyer Shank Racing, completó con un tiempo de 1:07.463 su vuelta de clasificación, mientras que O'Ward, del Arrow McLaren, necesitó 1:07.507 y Palou, del Chip Ganassi, que se pasó de frenada en el último giro, hizo 1:07.528.

Rosenqvist y O'Ward compartirán la primera fila, con Palou desde la segunda. Acompañando a Palou en la segunda fila saldrá el estadounidense Kyle Kirkwood, del Andretti Global, actual líder de la Indycar.

El circuito urbano de Long Beach es la quinta prueba del año de la Indycar y una de las pocas que se le resisten a Palou en su palmarés.

Palou ha ganado dos de las cuatro pruebas disputadas hasta este 2026 (St. Petersburg y Alabama).

El barcelonés, campeón de la Indycar en 2021, 2023, 2024 y 2025, marcha segundo del campeonato tras estas cuatro pruebas, con 154 puntos, a dos de Kirkwood. O'Ward es sexto, con 106, a 50 del liderato. EFE