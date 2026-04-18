1-0. Ecuador se aferra a la esperanza de ir al Mundial y Perú hipoteca sus opciones

Guayaquil (Ecuador), 18 abr (EFE).- La selección femenina de Ecuador venció este sábado por 1-0 a la Perú en Quito en partido de la séptima fecha de la Liga de Naciones, y con 8 puntos conservó su presupuesto para buscar la clasificación al Mundial de Brasil 2027 por la vía de la repesca.

Perú, por contra, hipotecó parte de sus opciones al caer al penúltimo puesto de la clasificación con los mismos 7 puntos.

Nayely Bolaños anotó el gol del triunfo ecuatoriano, a través de un penalti, en el minuto 76, tras fallar otro en el 34.

Si bien Ecuador dominó prácticamente los primeros 45 minutos, careció de precisión en el remate final, especialmente a través de Evelyn Burgos, Nicole Charcopa y Manoly Baquerizo.

La ocasión más clara de esa primera etapa la desperdició la propia Bolaños, que envió por el costado derecho de la portería visitante un penalti.

En el segundo tiempo los equipos ahondaron más sus carencias colectivas, con una circulación intrascendente del balón hasta que en un tiro de esquina Ecuador encontró la fórmula para ganar el encuentro.

La árbitra brasileña, Daiane Muniz, tras confirmar en el VAR una falta de Alesia García sobre Bolaños, concedió el penalti y la atacante Bolaños lo cambió por gol.

Sobre el final del partido, Bolaños perdió en un mano a mano con la portera peruana Mía Shalik.

La selección femenina de Ecuador visitará a Chile el 5 de junio y ese mismo día Perú jugará a domicilio del líder, Argentina.

Ficha técnica:

1. Ecuador: Liceth Suárez; Manoly Baquerizo, Justin Cuadra, Mayerli Rodríguez, Nicole Charcopa; Fiorella Pico (m.46, Stefany Cedeño), Rosa Flores (m.46, Karen Flores), Karen Litardo (m.68, Doménica Arboleda), Evelyn Burgos (m.87, Joselyn Espinales); Nayely Bolaños y Mary Guerra (m.46, Emily Arias).

Seleccionador: Eduardo Moscoso.

0. Perú: Mía Shalik; Luana Chamochumbi, Mía León, Yomira Tacilla, Tifani Molina (m.80, Cherrie Cox); Grace Cagnina, Sandra Arévalo (m.61, Claudia Domínguez), Andrea Thorisson (m.80, Kloe Olano), María Espejo (m.82, Allison Azabache); Alesia García y Nora Bilcapi (m.61, Luz Campoverde).

Seleccionador: Antonio Espinelli.

Gol: 1-0, m.76: Nayely Bolaños, de penalti.

Árbitra: La brasileña Daiane Muniz amonestó a Arévalo, Pico, Campoverde y Tacilla.

Incidencias: Partido de la séptima fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol jugado este sábado en el estadio Olímpico Atahualpa, de Quito. EFE

(foto)