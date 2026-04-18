Pablo Marín: "En el último penalti estaba tranquilo y sereno; esto es una locura"

Sevilla, 18 abr (EFE).- El centrocampista de la Real Sociedad Pablo Marín, que marcó el último penalti (3-4) que le ha dado el título de la Copa del Rey a su equipo ante el Atlético de Madrid en Sevilla, se congratuló de haber logrado mantenerse "tranquilo y sereno" en ese lanzamiento decisivo, y dijo que este logro "es increíble, una locura".

Marín, exultante por la victoria conseguida en los penaltis en la final de la Copa frente al Atlético (2-2, al final de la prórroga), afirmó a RTVE que, cuando lanzó la última pena máxima, trató de "dejar la mente en blanco", lo que le permitió mantener "la tranquilidad", y recalcó que "poder vivir esto, con esta gente maravillosa y con este club, es increíble, una locura".

Sobre lo que supone para su equipo haber ganado su cuarto título de Copa, el centrocampista riojano, formado desde pequeño en la cantera 'txuri urdin', destacó que para él es un "sueño".

"Para mí, ya lo he dicho muchas veces, la Real es mi vida, llevo aquí desde que era un niño y esto es lo más grande que podía soñar: ganar un título con el equipo de mi vida. Y se ha conseguido, es increíble", aseveró Pablo Marín.

También mandó un mensaje a la afición blanquiazul: "Que no paren de animarnos así siempre, que es increíble, nos han llevado en volandas, y que 'Aupa Real'", indicó. EFE