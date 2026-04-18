Espana agencias

Sergio Gómez, "feliz" por el título: "El equipo se lo merece"

Guardar

Sevilla, 18 abr (EFE).- El lateral de la Real Sociedad Sergio Gómez se mostró "muy feliz" por el título de la Copa del Rey logrado en Sevilla, al ganar en los penaltis al Atlético de Madrid (2-2, al final de la prórroga), y afirmó que "el equipo se lo ha merecido" porque llegaron "con la mentalidad de que iban a ganar, y así ha sido".

El lateral barcelonés recalcó tras el encuentro que "nunca" habían pensando "en la posibilidad de perder" y que ésta "ha sido la clave de haber conseguido la victoria hoy", al tiempo que subrayó la unión y el buen ambiente que reina en el grupo adiestrado por el estadounidense Pellegrino Matarazzo.

"Ayer (el viernes) nos reunimos todos en el hotel, cada uno dijo lo que sentía y la verdad es que fue algo muy importante. El día de hoy ha sido espectacular, así que a celebrarlo, y hay que seguir porque este equipo se merece esto y mucho más", manifestó, exultante y en plena celebración, Sergio Gómez. EFE

Últimas Noticias

Pablo Marín: "En el último penalti estaba tranquilo y sereno; esto es una locura"

Infobae

1-0. Ecuador se aferra a la esperanza de ir al Mundial y Perú hipoteca sus opciones

Infobae

Messi regala una victoria a Hoyos en su estreno en el banquillo del Inter Miami

Infobae

Jon Rahm se mantiene de líder al final de la tercera ronda del LIV Golf

Infobae

1-3. Chile se aferra a la repesca y Uruguay se sigue alejando del Mundial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez afirma en el foro progresista de Barcelona que el tiempo de la derecha se acaba: “No lideran, languidecen”

Pedro Sánchez afirma en el foro progresista de Barcelona que el tiempo de la derecha se acaba: “No lideran, languidecen”

Ayuso califica de “guateque” la reunión de Pedro Sánchez y los líderes latinoamericanos en Barcelona durante un acto para homenajear a Corina Machado

María Corina Machado recibe la medalla de Oro de Madrid en la Puerta del Sol ante miles de venezolanos en un evento masivo: “Hoy comienza el regreso a casa”

Donald Trump vuelve a cargar contra España por su economía y su escasa inversión militar: “¡Da mucha pena verlo!"

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

ECONOMÍA

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

Cristiano Ronaldo cierra su cadena de gimnasios en España y los vende al grupo propietario de UFC

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

DEPORTES

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid