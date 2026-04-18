Sergio Gómez, "feliz" por el título: "El equipo se lo merece"

Sevilla, 18 abr (EFE).- El lateral de la Real Sociedad Sergio Gómez se mostró "muy feliz" por el título de la Copa del Rey logrado en Sevilla, al ganar en los penaltis al Atlético de Madrid (2-2, al final de la prórroga), y afirmó que "el equipo se lo ha merecido" porque llegaron "con la mentalidad de que iban a ganar, y así ha sido".

El lateral barcelonés recalcó tras el encuentro que "nunca" habían pensando "en la posibilidad de perder" y que ésta "ha sido la clave de haber conseguido la victoria hoy", al tiempo que subrayó la unión y el buen ambiente que reina en el grupo adiestrado por el estadounidense Pellegrino Matarazzo.

"Ayer (el viernes) nos reunimos todos en el hotel, cada uno dijo lo que sentía y la verdad es que fue algo muy importante. El día de hoy ha sido espectacular, así que a celebrarlo, y hay que seguir porque este equipo se merece esto y mucho más", manifestó, exultante y en plena celebración, Sergio Gómez. EFE