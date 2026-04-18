38-35. Nevado, con 8 goles, lleva al triunfo al Bidasoa ante un correoso Eón Alicante

Irun (Gipuzkoa), 18 abr. (EFE).- El Irudek Bidasoa-Irun alargó su racha positiva de resultados y elevó a cuatro las jornadas sin perder tras derrotar a un correoso Eón Alicante, con un partido superlativo del internacional español Mario Nevado, máximo goleador con siete tantos.

Los guipuzcoanos, conocido el traspiés de Torrelavega que les permitía acceder a la cuarta plaza en caso de triunfo, salieron con una pegada sobresaliente y el internacional chileno Rodrigo Salinas en estado de gracia, para marcar territorio con el 9-4 que empezaba a poner contra las cuerdas a Alicante.

El equipo valenciano, una de las revelaciones de la competición que venía de ganar a Granollers, tardó en encontrar su mejor versión y ésta llegó con el buen hacer del argentino Parker Lewis, aunque no evitó que su equipo sufriera más de lo esperado ante un equipo local que parecía ir con una marcha más.

Eón Alicante mejoró con el paso de los minutos y se puso a dos goles a diez minutos del final (32-30) pero su empuje llegó hasta ahí porque el gol de Gorka Nieto y el cronómetro hizo imposible la remontada de un bravo equipo alicantino.

-- Ficha técnica:

38 - Bidasoa-Irun: , Skrzyniarz, Leo Maciel- porteros- Xabi González (2), Piotr (4), Esteban Salinas (3), Nevado (8), Xabi Tuá (3), Dariel García (4), Furundarena, Valles (1), Jevtic (1), Mujika (1), Gorka Nieto (4, 1 de pen.), Cavero (2 de pen.), Rodrigo Salinas (5), Peciña.

35 - Eón Alicante: Domenech (1), Hugo Mora- porteros- Montoya (2), Borragán (1), Borja Méndez (1), Ander Torriko (3), Teixeira (3), Augusto Moreno, Lautaro Robledo (4), Escobedo (5), Xabier Barreto (6, 4 de pen.), James Parker (4), Hamza Walid (1), Aarón Gutiérrez (4), Oliver, Dimitrievski Arbitraje: Albert Pérez y Daniel Toro. Tarjeta roja directa para Augusto Moreno (min. 40). Excluyeron además a Cavero, Jevtic (2), Nevado, Augusto Moreno, Dimitrievski, James Parker y Escobedo.

Marcador cada cinco minutos: 4-3; 8-5; 12-7; 13-10; 16-12; 20-15- descanso- 22-18; 27-22; 32-26; 32-29; 35-33; 38-35.

Incidencias: encuentro de la jornada 25 de la Liga Asobal disputado en el polideportivo Artaleku ante unos 1300 aficionados.-EFE

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