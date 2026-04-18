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1-2. Iraola quiere irse a lo grande

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Londres, 18 abr (EFE).- El Bournemouth de Andoni Iraola sumó su decimotercer partido consecutivo sin perder en la Premier League y venció al Newcastle United en su visita a St. James' Park (1-2).

Los 'Cherries', que ya conocen la decisión de Iraola de marcharse a final de temporada, continúan su presión por los puestos europeos y se llevaron la victoria contra los 'Magpies', que no han ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos y que lo tienen casi imposible para meterse en Europa esta campaña.

La gira de despedida de Iraola, que comunicó esta semana que no renovará su contrato, se adelantó gracias a un pase de la muerta que empujó Marcus Tavernier en la primera parte y sentenció en los últimos minutos, después del empate de William Osula, con un balón que cazó Adrien Truffert en el área pequeña.

Es la segunda victoria consecutiva del Bournemouth, después de imponerse la semana pasada al Arsenal, y otro encuentro sin perder más. Su última derrota data del 3 de enero, precisamente contra los 'Gunners'.

La victoria impulsa al Bournemouth a la octava posición con 48 puntos, los mismos que el Brentford, que ya ha jugado, y el Chelsea, que aún tiene que jugar contra el Manchester United. La Champions queda en estos momentos a solo cuatro puntos para un club como el Bournemouth que hace no tanto estaba en League Two y que ahora sueña con la primera clasificación a Europa de su historia.

El Newcastle, por su parte, se queda decimocuarto, con 42 unidades, a diez puntos de la Champions y con diez de ventaja respecto al descenso. EFE

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