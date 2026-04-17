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Bolaños dice que Junts en un partido democrático y atribuye la acusación de Yolanda Díaz a la habilidad del periodista

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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado hoy que Junts es un partido "democrático" y "antifascista" que lucha contra la "ultraderecha" y ha quitado hierro a las declaraciones realizadas por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien ayer acusó a la formación de Carles Puigdemont de ser "racista y clasista", atribuyendo estas afirmaciones a la habilidad del periodista que la entrevistó.

Bolaños ha realizado estas afirmaciones, recogidas por Europa Press, durante una entrevista en La Sexta, donde ha sido preguntado por las acusaciones lanzadas ayer por la ministra de Trabajo en una entrevista en Onda Cero, en las que aseguró que Junts era "racista" desde "siempre", aunque rechazó que la investidura se deba a un proyecto "racista y clasista".

El ministro cree que Junts tiene "una tradición democrática" y ha recordado el compromiso expresado por su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, el pasado miércoles de ser un partido "partido antifascista y de luchar contra los partidos ultraderechistas".

No obstante, ha querido quitar importancia a las acusaciones de Yolanda Díaz asegurando que "en ocasiones el talento de los entrevistadores" hace que los políticos acaben diciendo "cosas que quizá no son la mejor idea".

En su opinión, lo que tienen que hacer es trabajar para sacar adelante la Legislatura y ha recordado las más de 60 leyes aprobadas, algunas de ellas con Junts, partido al que van a seguir "tendiendo la mano".

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