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Teresa Ribera, tras las críticas de Trump al papa: "Con amenazas no se convence a nadie"

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Barcelona, 17 abr (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha salido al paso este viernes de las críticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, al papa León XIV: "Con amenazas no se convence a nadie", ha subrayado.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios a su llegada a la Global Progressive Mobilisation, un foro de fuerzas socialistas y progresistas que se reúne entre hoy y mañana sábado en Barcelona.

Antes de participar en una de las mesas redondas, y a preguntas de los periodistas, Ribera ha señalado que es "muy significativo que cuando un hombre de paz, como institucionalmente corresponde al papa, defiende la paz y el respeto de los derechos de la población civil indefensa, nos encontremos mensajes enormemente agresivos por alguien que ostenta responsabilidades políticas de primer nivel -ha dicho-".

"Solamente sobre la base del respeto mutuo podemos seguir avanzando", ha recalcado Ribera, que ha "rechazado contundentemente esas amenazas constantes que algunos parecen utilizar como la forma de querer convencer a los demás. Pues no, con amenazas no se convence a nadie".

Ribera ha reivindicado la "defensa del derecho internacional, el respeto mutuo y la construcción de soluciones", frente a quienes utilizan "el uso de la fuerza en la toma de decisiones o en la imposición de esas decisiones a terceros".

Posteriormente, la vicepresidenta de la Comisión Europea ha intervenido en una de las mesas redondas del foro progresista, junto a la profesora de Economía de la Innovación y Valor Público de la Universidad College London, Mariana Mazzucato.

Ribera ha llamado a los progresistas a no callar ante las injusticias y la desigualdad en el mundo: "Es importante plantar cara".

"Necesitamos levantarnos y no callar cuando vemos cosas que no nos gustan. Necesitamos estar listos para luchar", ha reivindicado Ribera, en la primera jornada de un foro que reunirá a más de cien partidos progresistas del mundo y más de 3.000 personas.

La exministra socialista ha asegurado que uno de los principales retos de la agenda progresista hoy es "encontrar soluciones" a los problemas que afectan al día a día de la ciudadanía, como el precio de la energía y la vivienda o el sistema de salud.

Por su parte, el expresidente de la Generalitat de Cataluña José Montilla ha augurado en declaraciones a EFE que el progresismo va a resistir el avance de la extrema derecha en el mundo más de lo que las fuerzas conservadoras esperan.

"La derecha se piensa que tiene las cosas muy ganadas, y yo creo que acabará teniendo sorpresas, estoy convencido", ha pronosticado Montilla, que este viernes participa en una mesa redonda de la GPM sobre memoria histórica. EFE

(foto) (video)

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