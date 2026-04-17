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Detenido por robos en polígono burgalés el líder de la banda del Kay, buscado desde 2024

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Burgos, 17 abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido al que se considera el líder de la banda del Kay, al que la justicia buscaba desde 2024 y que sería el responsable de los robos sufridos en los últimos meses por una empresa de material de obra y jardinería ubicada en el polígono de La Vega, en Briviesca (Burgos).

El hombre, de 32 años y que ha sido enviado a prisión, fue detenido este jueves en Orio (Guipúzcoa), en un dispositivo coordinado por la Guardia Civil de Burgos con efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y la USECIC de la Comandancia de Guipúzcoa y el Grupo de Acción Rápida (GAR).

Fue interceptado, tras un breve intento de huida, a primera hora de la mañana en las inmediaciones de un bloque de viviendas, donde residía, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa este viernes.

La investigación la ha llevado a cabo la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos, y tras el último de los robos perpetrados en la empresa de Briviesca, los agentes localizaron en la provincia de Bizkaia a cuatro personas relacionadas con los hechos.

Fueron detenidas y acusadas, en distinto grado de participación, de delitos de robo con fuerza y receptación del material sustraído.

A continuación, los agentes localizaron al quinto miembro del grupo, el considerado líder y al que la justicia buscaba desde 2024 por hechos similares.

La Guardia Civil ha explicado que las diligencias continúan abiertas, por lo que no se descartan nuevas detenciones.EFE

(foto) (vídeo)

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