Sanidad y el comité de huelga médica se dan más tiempo para dialogar antes del nuevo paro

Madrid, 17 abr (EFE).- El Ministerio de Sanidad y los cinco sindicatos del comité de huelga médica contra el estatuto marco se han dado este viernes más tiempo para seguir negociando, en reuniones futuras, la resolución del conflicto antes del próximo paro mensual, previsto para la semana del 27 de abril.

Ambas partes han mantenido este viernes una reunión de trabajo en la que se han comprometido a seguir intercambiando propuestas y a mantener próximos encuentros para continuar con la negociación, según ha informado el comité en un comunicado.

De la reunión no han trascendido más detalles ya que, como señaló el pasado martes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, las dos partes han acordado mantener la discreción sobre el contenido de los encuentros para poder facilitar el avance del diálogo con el que poner fin a la huelga de médicos y facultativos.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) del Comité de Huelga pidieron esta semana la celebración de una cumbre con Sanidad y las comunidades para darles cuenta, de primera mano, de sus reivindicaciones, sin que por el momento se haya convocado esta reunión.

Se mantiene así, por ahora, la próxima huelga que desde principios de año vienen celebrando una semana cada mes y que está previsto se prolongue hasta junio en contra del estatuto marco y para reivindicar un marco regulatorio propio para este colectivo. EFE