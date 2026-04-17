Álvaro Morata culmina su ruptura con Alice Campello al cesarla de su empresa principal: activos de 13,9 millones de euros que ya solo administra el futbolista

Álvaro Morata y Alice Campello en una imagen de archivo (Europa Press)

El futbolista Álvaro Morata ha adoptado recientemente una decisión que marca un punto de inflexión en su vida personal y empresarial. Según ha informado Vanitatis, Alice Campello ya no figura como administradora solidaria de Tamora 2011 SL, la sociedad patrimonial central del jugador en España, lo que supone una señal clara del distanciamiento completo de la expareja.

La salida de Campello del órgano de administración de Tamora 2011 SL se produjo el pasado 15 de abril, tal y como cuenta el citado medio, tras haber accedido a este puesto en 2023 en sustitución del padre de Morata. La entidad, eje de las inversiones del madrileño, reportó a cierre de 2024 unos activos de 13,9 millones de euros, un patrimonio neto de 10,7 millones y unos beneficios de 2,59 millones, consolidándose como uno de los patrimonios privados más relevantes vinculados a un futbolista español.

La firma Tamora 2011 SL ha funcionado desde los inicios profesionales del delantero como su principal vehículo empresarial en el país. Esta sociedad presenta una estructura asentada y altamente diversificada, con predominio del sector inmobiliario y participaciones relevantes en diferentes compañías. En 2024, los ingresos financieros de la sociedad rondaron los 2,7 millones de euros.

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Las inversiones de Álvaro Morata

Distribuye sus inversiones en cerca de cuatro millones en activos inmobiliarios, 6,7 millones en otras empresas y más de 1,5 millones en instrumentos financieros a largo plazo. Entre sus propiedades destacan un loft y una plaza de aparcamiento en Sanchinarro, un local en Ricardo Soriano, otro en la madrileña calle María de Molina y uno más en El Escorial. Solo este último alcanza los 827.000 euros y el local de María de Molina se aproxima a los 2,9 millones.

En el ejercicio 2024, según la memoria de la propia sociedad, Morata ha continuado desarrollando un ecosistema empresarial que trasciende al fútbol. Tamora 2011 SL mantiene participaciones en un abanico de sociedades como Nine Water, The Jungle Golfers, Wynot Brand, Tamora Housing, Ramboot Gaming, Tomael Mando o Firesquad 17 Capital. Una de las iniciativas más representativas de los últimos tiempos ha sido Morata Campello Real Estate SL, creada en otoño de 2025 junto a Alice Campello para invertir en el sector inmobiliario nacional durante una etapa de reconciliación de la pareja.

Álvaro Morata y Alice Campello en una imagen de archivo (Europa Press)

Alice Campello sale de Tamora 2011 SL

Hasta mediados de abril, Campello continuaba como administradora solidaria en Tamora 2011 SL, reflejo de la sintonía también a nivel empresarial que habían recuperado tras superar una crisis personal en años anteriores. Por su parte, Alice Campello sustenta su perfil como empresaria desde la matriz Alice Campello Holding SL, que en 2024 presentó activos por valor de 687.396 euros, un patrimonio neto de 386.747 euros y unos beneficios anuales que alcanzaron los 39.172 euros.

Sus ingresos anuales en ese periodo ascendieron a 803.014 euros, con inversiones en su propio grupo por valor de 262.188 euros y activos financieros por 166.060 euros. Tras el éxito alcanzado con la firma cosmética Masqmai, capaz de generar casi cinco millones en ventas en España en 2024, Campello decidió ese mismo año vender la mayor parte de su negocio de moda Akala Studio a un grupo inversor, con el objetivo de impulsar su expansión. La empresaria italiana mantiene, además, una cartera de inversiones diversificada, tanto en el ámbito financiero como inmobiliario.

El vínculo entre Morata y Campello surgió en 2015 y culminó en 2017 con una boda en Venecia. A lo largo de los años, compartieron etapa vital entre España e Italia, construyendo una familia y gestionando su proyección pública de manera cuidada. Las crisis que surgieron en su relación no impidieron distintos intentos de reconciliación, hasta el relanzamiento conjunto de proyectos empresariales en 2025 y la posterior ruptura. Ahora que Alice ha abandonado la administración de Tamora 2011 SL, señala con fuerza el cierre de un ciclo.