Pradales replica al PP que la excarcelación de presos de ETA obedece al reglamento penitenciario del Gobierno de Aznar

El lehendakari, Imanol Pradales, ha señalado que la excarcelación actual de varios presos de ETA obedece al reglamento penitenciario aprobado por el Gobierno español en 1996, "bajo la presidencia del señor Aznar, un reglamento que sigue vigente", por lo que ha cuestionado si el PP quiere que "el Gobierno Vasco incumpla la ley".

Pradales ha rechazado que Euskadi viva en un clima de tensión permanente, a preguntas del Partido Popular sobre "tensiones en la sociedad vasca", en el pleno de control que se está celebrando este viernes en la cámara vasca.

En este sentido, ha manifestado que "solo un 2% de la ciudadanía" vasca cita la intolerancia, la falta de respeto o problemas de convivencia como uno de los problemas en el recién publicado Sociómetro. Frente a los reproches del PP de que "otros generan el clima de tensión, el lehendakari ha invitado a Javier de Andrés a "darse un paseo por las redes sociales".

Al respecto ha hecho mención a varios mensajes de los populares en lo que dicen que "traer el 'Guernica' a Euskadi es de catetos, la regularización de migrantes quebrará la convivencia y es inhumana, el Gobierno Vasco ha creado un ambiente hostil a las víctimas del terrorismo y los del PNV y del PSOE están sacando a ETA a pasear", para apelar a que "estos mensajes no contribuyen a un clima de sosiego, distensión y tolerancia".

"Si de verdad quiere favorecer un clima de distensión, le recomiendo que practique tres palabras del Papa León XIV: introspección, moderación y templanza, señor de Andrés. Este gobierno no acepta actitudes que fomenten la división ni mensajes que inciten a la violencia. Los principios éticos, el respeto al diferente y la convivencia son principios básicos para mí y para todo el Gobierno Vasco", ha manifestado.

Por otra parte, ha dicho "aborrecer" las pintadas en las que se amenaza o se señala a cualquier persona, "detestar" que un espacio de pluralidad y espíritu crítico como la universidad, sea utilizado para alterar la convivencia y reprochar que "el euskera se utilice como arma arrojadiza". "Tolerancia cero con la violencia, cumplimiento estricto de la ley y defensa total de los principios éticos", ha zanjado el lehendakari.

"ABONO PARA BILDU"

Por su parte, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha señalado que "la tensión actual" que vive la sociedad busca viene "alentada y favorecida" por el PNV, quien "no han sabido parar la radicalidad, la ha alentado" y ha sido "abono para Bildu".

"Por donde pasa el PNV crece Bildu. En la universidad, en los sindicatos. Son y han sido ustedes abono para Bildu. No han sabido parar la radicalidad, las amenazas y la intimidación, y eso afecta también al PNV. Tengan cuidado, porque lo que ustedes creen que es un oasis, igual es un espejismo", ha censurado.

De Andrés ha enumerado que, durante lo que llevamos de legislatura, se han producido "numerosos episodios" de pintadas, sedes y tiendas vandalizadas y "amenazas contra la Ertzaintza, alumnos universitarios, profesores, partidos políticos, sindicatos" y "símbolos filoterroristas en la Korrika".

"Una tensión", ha añadido, "provocada contra la convivencia" y "siempre con el mismo origen de aquellos que no la condenan", para afirmar que, "en Euskadi, quien se sale del modelo de izquierda radical y totalitario, es señalado, amenazado y coaccionado".

El PP ha criticado que la reacción del Gobierno Vasco ante estas amenazas "ha sido irrelevante", sin "ninguna medida para favorecer la convivencia". "Su posición como lehendakari ha sido ponerse de perfil y fingir que esto es un oasis. La realidad es que ustedes, la gente del PNV, no ha sabido poner frente a la intimidación que vivimos constantemente en el País Vasco", ha acusado.

Para De Andrés, el PNV "ayuda" a EH Bildu "tomar ventaja en la calle para defender sus ideas, ocupar asociaciones e instituciones", dentro de una reacción que se sustenta en "satisfacer los deseos de aquellos que amparan este señalamiento". A modo de ejemplo, ha señalado que "suelta a los presos de ETA" y "les da poder en los ayuntamientos, como el de Pamplona, o en instituciones como en la Mancomunidad de Iparralde".