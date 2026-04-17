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Petro dice que la derecha venezolana "no es democrática" y recela de Corina Machado porque puede actuar por "vendetta"

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este viernes que la derecha de Venezuela "no es democrática" y sugerido que existe "un gran temor" en ese país de que la dirigente opositora María Corina Machado actúe, en caso de llegar al poder, movida por "una especie de vendetta política".

"En Venezuela existe dentro un gran temor del pueblo y es que regrese Corina", ha asegurado el presidente colombiano en una entrevista para 'Los Desayunos' de RTVE y EFE, a su paso por la cumbre progresista Global Progressive Mobilisation (GPM), en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Y ha cuestionado el carácter democrático de estas formaciones, tanto en Venezuela como en Colombia: "ese mismo miedo tenemos nosotros si el pueblo decide votar por la derecha colombiana porque es que esas derechas, no son democráticas".

Petro ha incidido una vez más en su propuesta para Venezuela de un gobierno de transición política, en la que liberales y conservadores se alternen en el poder y con ello "dar confianza" a ambas partes de que ninguna tiene intención de matar a la otra. "Esa confianza permitiría las elecciones libres de verdad", ha valorado.

En ese sentido, ha explicado que las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, no fueron libres porque se celebraron bajo sanciones y no se dejó participar a toda la oposición, en clara alusión a Machado.

"Unas elecciones bajo sanciones se llaman extorsión, no son libres. Allá no hubo elecciones libres por dos razones, porque no dejaron participar a la oposición y porque no levantaron las sanciones sobre el gobierno", ha señalado.

Un gobierno de concertación que se podría prolongar "uno o dos años", ha pronosticado el presidente colombiano. "Ahí tiene que aparecer una alternativa (...) Una Venezuela sin petróleo", ha dicho. Un recurso que "atrae los misiles" y que para Petro ha supuesto una "maldición" para ese país.

"Si se escapa Venezuela del petróleo vuelve a la libertad, quién lo haga no tengo ni idea, el pueblo lo decide libremente, ahí no me meto", ha dicho Petro, quien ha asegurado que ya le expuso al presidente Nicolás Maduro que debía apostar por "descarbonizar" la economía de su país.

"Mi línea progresista alrededor de descarbonizar la economía, es decir, escaparnos del petróleo y del carbón (...) no suena bien en Venezuela, porque Venezuela lleva un siglo viviendo del petróleo casi que exclusivamente", ha apuntado Petro.

ACUSACIÓN CONTRA MADURO Y VISITA A DELCY RODRÍGUEZ

Con respecto a Maduro, Petro, que ha dicho no considerarse su amigo, ha puesto en duda las acusaciones de narcotráfico que un tribunal de Estados Unidos ha presentado contra él tras su detención en enero de este año en Caracas, y ha defendido que en caso de ser enjuiciado a de serlo en Venezuela.

"Yo he dicho públicamente que Maduro, si cometió delitos, debe ser juzgado por un tribunal venezolano o uno internacional que organicemos entre todos para temas del narcotráfico", ha propuesto, aunque rechaza que estas acusaciones sean veraces en base a sus propias averiguaciones y las de las autoridades colombianas.

"El nombre que nosotros tenemos se llama cartel de la junta del narcotráfico internacional y no se llama de los soles. Son albaneses, una mafia confederada de mafias ya existentes, italiana, mexicana, colombiana. Brasilera, hay franceses, hemos capturado 38 nacionalidades diferentes en Bogotá y Medellín", ha contado.

Asimismo, ha anunciado que viajará el 24 de abril a Caracas, sugiriendo que se reunirá con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. "Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña", ha dicho Petro.

De la misma manera, ha señalado que la reunión que ambos iban a mantener hace un mes en la frontera se canceló por un "exceso de temor" por parte de Rodríguez, que también rechazó otra propuesta para verse en Cartagena por esta misma sensación de desasosiego. "A ella le da temor, no entiendo por qué", ha dicho.

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