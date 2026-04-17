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Sánchez esquiva el choque de Junts y Díaz y sí ve "racistas" palabras de Feijóo y Abascal

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Barcelona, 17 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha esquivado este viernes el choque entre Junts y la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y en cambio ha apuntado que sí ve "racistas y xenófobas" declaraciones recientes de los líderes del PP y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente.

Así se ha posicionado Sánchez en la rueda de prensa posterior a la cumbre hispano-brasileña que se ha celebrado en el Palacio de Pedralbes de Barcelona y que han encabezado el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y él.

Junts decidió ayer jueves suspender todas sus relaciones con Sumar hasta que "se disculpe" después de que Díaz haya tachado al partido que lidera Carles Puigdemont de "racista y clasista", una polémica sobre la que Sánchez ha evitado pronunciarse.

Díaz ha ocupado junto al resto de ministros uno de los asientos de la primera fila durante la rueda de prensa, si bien ha abandonado la sala minutos antes de que los periodistas plantearan a Sánchez una pregunta sobre esta cuestión.

El presidente del Gobierno ha hecho referencia en primer lugar a la regularización extraordinaria de migrantes, de la que "van a salir cosas buenas" y que es un "ejemplo de solidaridad" para el mundo.

"Me siento muy feliz de que el Gobierno haya tomado esta decisión, porque estamos haciendo de España un país mejor", ha resuelto.

En este contexto, y sin hacer mención a Junts, ha dicho que sí ha escuchado "declaraciones racistas y xenófobas, vinculando inmigración con seguridad", proferidas por Feijóo y Abascal.

"Un buen ejemplo de este proyecto político que en nada representa a la mayoría de la ciudadanía", ha añadido, es el pacto de gobierno anunciado ayer en Extremadura.

Preguntado sobre si se va a cumplir con los acuerdos sellados en el marco de la investidura de Salvador Illa en Cataluña, en concreto sobre la cesión de la gestión del IRPF a la Generalitat, Sánchez ha contestado: "Estamos negociando y trabajando en ellos".

La falta de avances en esta carpeta generó una crisis en la relación entre el Govern del PSC y ERC que llevó a Illa a retirar el proyecto presupuestario que ya estaba en trámite en el Parlament.

Las dos partes negocian ahora un nuevo proyecto de cuentas, una vez los republicanos ya no sitúan la cuestión del IRPF como una línea roja para entablar conversaciones. EFE

(Foto) (Vídeo)

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