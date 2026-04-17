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El ‘coliving’ como solución al problema de vivienda de los militares: Defensa impulsa un proyecto en Madrid para apoyar la “movilidad geográfica”

Casi la mitad del personal destinado en ciudades grandes dedica más del 33% de su salario al pago del alquiler

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Margarita Robles con militares (Ministerio de Defensa)
Margarita Robles con militares (Ministerio de Defensa)

La falta de opciones de vivienda asequible para el personal militar en grandes ciudades como Madrid ha impulsado al Ministerio de Defensa a lanzar un proyecto piloto de ‘coliving’ dirigido a quienes deben mudarse por motivos de servicio. La medida busca ofrecer una alternativa más flexible frente a la presión inmobiliaria. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una modificación presupuestaria que permite al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) alquilar un edificio completo en la capital. El proyecto comenzará el 1 de julio y ofrecerá entre 350 y 400 plazas, según datos del Ministerio de Defensa.

Según explica EFE, el modelo de ‘coliving’ ofrecerá condiciones adecuadas de habitabilidad y convivencia, combinando espacios individuales para la privacidad y zonas comunes que permitan el uso compartido de servicios básicos. Este sistema no sustituye a las residencias militares tradicionales, sino que las complementa para adaptarse a las nuevas necesidades. Además, al ser un proyecto “piloto”, se podrá evaluar su funcionamiento y aceptación entre los soldados. El objetivo es analizar si el modelo puede extenderse y convertirse en una política permanente para apoyar la movilidad del personal militar.

El ‘coliving’ es un sistema habitacional donde varias personas comparten un edificio, cada una con su propio dormitorio, pero con zonas comunes como cocina, comedor o salas de descanso. Este tipo de alojamiento, habitual entre profesionales jóvenes y trabajadores que cambian de ciudad con frecuencia, se adapta a quienes necesitan soluciones temporales.

Este es lo que cobra un legionario en España en 2024: sueldo, trienios y pagas extraordinarias.

Las ayudas existentes hasta ahora

Hasta el momento, como señala EFE, el apoyo a la movilidad de los militares se ha centrado en tres medidas principales: compensaciones económicas por traslado, acceso a viviendas militares en régimen especial de alquiler y ayudas para la compra de vivienda. Sin embargo, el Observatorio de la Vida Militar advierte que la compensación económica, que es la más utilizada, resulta insuficiente, tiene una duración limitada y no se aplica en todos los casos.

Casi la mitad del personal militar destinado en ciudades grandes dedica más del 33% de su salario al pago del alquiler, porcentaje que supera ampliamente la recomendación de los expertos en economía familiar. Esta situación ha dado lugar al fenómeno de los ‘solteros geográficos’, militares que deciden trasladarse solos, dejando a sus familias en otra ciudad para evitar el impacto económico y personal de una mudanza total. El Observatorio sostiene que este fenómeno dificulta la conciliación familiar y puede frenar el desarrollo profesional de quienes se ven obligados a elegir entre su carrera y la estabilidad de su entorno personal.

La puesta en marcha del ‘coliving’ se presenta como una alternativa capaz de aliviar estos problemas y facilitar los traslados dentro de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa remarcó que la movilidad geográfica es inherente a la profesión militar y requiere de soluciones flexibles para no convertirse en una traba profesional. El resultado del piloto en Madrid será clave para decidir si este modelo puede aplicarse de forma más amplia en otras ciudades españolas.

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