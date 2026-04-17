España

Las especialidades médicas con más lista de espera

Los tiempos que tarda un paciente en operarse varían según la especialidad y el territorio

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Imagen de archivo de un quirófano (SANTYPAN/ ISCTOK)
Imagen de archivo de un quirófano (SANTYPAN/ ISCTOK)

Acudir al médico en España requiere paciencia. De media, los pacientes esperan 9,15 días para conseguir cita con el médico de cabecera, un tiempo que supera los 11 días para el 25% de los pacientes. La espera se alarga si se quiere acudir a la consulta de un especialista: desde que el profesional de atención primaria deriva a la atención hospitalaria, pasan una media de 102 días.

Con estos largos intervalos, los pacientes a la cola aumentan. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, hay más de cuatro millones de españoles pendientes de pasar por consulta en 10 especialidades básicas: ginecología, oftalmología, traumatología, dermatología, otorrinolaringología, neurología, cirugía general y del aparato digestivo, urología, digestivo y cardiología.

La paciencia no tiene que ser la misma en todas las especialidades por igual. Algunas pasan a los pacientes a los dos meses de recibir la petición de consulta, mientras que otras tardan hasta cuatro para atenderlos. Según los últimos datos del 2025, el traumatólogo es el más difícil de alcanzar. Este servicio contaba a finales del año pasado con 13,64 pacientes pendientes por cada 1.000 habitantes, con una media de espera de 132 días.

En la escala temporal le sigue dermatología, que tarda 127 días; y neurología, con 109 días. Si se mira el cupo de pacientes pendientes, en cambio, oftalmología es la segunda más demandada (11,45 pacientes por cada 1.000 habitantes), tras la que se ubica otorrinolaringología (7,13 pacientes).

850.000 personas a la espera de quirófano

Gráfico que muestra el tiempo medio de espera, en días, para una cirugía, según la especialidad médica.
Tiempo medio de espera, en días, para una cirugía, según la especialidad médica. (Infobae España)

Una vez conseguida la cita, la espera no termina. A 31 de diciembre de 2025, 853.509 personas estaban en cola para pasar por quirófano. En estas intervenciones, traumatología lidera la espera estructural, con 200.584 pacientes a la espera a finales de 2025. Para la especialidad, es una mejora en comparación a los datos registrados a mediados de año (202.144) y a finales de 2024 (204.140).

Por volumen de pacientes, serían las especialidades de oftalmología (172.974) y cirugía general y de digestivo (149.749) las más numerosas. No obstante, sus tiempos de espera distan de ser los más altos: en traumatología, la ciudadanía espera 132 días para una operación, 77 en oftalmología y 113 en cirugía general y de digestivo.

La mayor espera está en cirugía plástica: los pacientes tardan 269 días en pasar por quirófano. Le siguen neurocirugía (172 días), angiología y cirugía vascular (151) y otorrinolaringología (141). Las que menos tardan, en cambio, son dermatología (64) y cirugía cardiaca (77), que empata con oftalmología. Estas especialidades tenían, a finales de 2025, un total de 24.496 y 3.524 pacientes esperando para operarse, respectivamente.

Estas esperas no son iguales en todas las comunidades autónomas, pues los tiempos cambian sobremanera de un territorio a otro. En esta ocasión, Andalucía vuelve a liderar los rankings, con 173 días de media para pasar por quirófano, seguida de Cantabria (137), Extremadura (135) y Aragón (132). En la región del sur encontramos también el mayor tiempo de espera de todo el país: se da en la especialidad de cirugía plástica, donde los pacientes pasan 525 días en lista de espera quirúrgica.

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