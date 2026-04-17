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Adam Yates no falla en la cima de Cabeza de Meda: victoria y liderato

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Ourense, 17 abr (EFE).- El británico Adam Yates cumplió los pronósticos y se impuso este viernes en la etapa reina de O Gran Camiño, con la subida final al Alto de Cabeza de Meda, donde descolgó a sus principales rivales para vestirse, por primera vez, el maillot amarillo.

El líder de UAE Team Emirates XRG confirmó que es el ciclista más fuerte de la carrera gallega. Un grupo reducido llegó agrupado a la subida final a Cabeza de Meda, de 5,1 kilómetros al 9,4 por ciento de media, pero con rampas de entre el 15 y el 18 por ciento.

Por delante resistían Bennett y Schiffer. Hasta que Kevin Vermaerke tensó la carrera a 4,6 kilómetros de meta. Los fugados fueron absorbidos rápidamente. Alessandro Pinarello y Jesús Herrada intentaron saltar del grupo, pero su ataque encontró la respuesta de Adam Yates.

El británico arrancó a 3,5 kilómetros de la meta y ya nadie consiguió seguirle. Lo intentó el noruego Jørgen Nordhagen para no despedirse de la general, pero al corredor del Visma le fue imposible. También al italiano Alessandro Pinarello, que había arrancado la cuarta etapa como líder.

A la quinta y última etapa entre As Neves y el Monte Trega, sobre 154,7 kilómetros, el líder del UAE llegará con 34 segundos de ventaja sobre Nordhagen y casi un minuto sobre Pinarello. El español Abel Balderstone (Caja Rural) asciende a la cuarta plaza, a casi un minuto y medio del nuevo líder. EFE

dmg/cmm

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