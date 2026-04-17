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Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

El contexto económico internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

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El precio de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)
El precio de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España este sábado 18 de abril. Además ubica los precios más baratos, así como los más costosos, de luz.

Precio de la energía eléctrica

Día: 18 de abril

Precio medio: 47.78 euros por megavatio hora

Precio máximo: 107.65 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -2.1 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 107.65 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 100.93 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 85.18 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 80.68 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 75.1 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 76.34 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 83.98 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 83.15 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 83.26 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 46.63 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 5.41 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.82 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de -2.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -1.5 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de -1.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.41 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 7.67 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 68.65 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 84.15 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 82.02 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 83.15 euros por megavatio hora.

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