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Antiviolencia declara partido de alto riesgo el Valladolid-Zaragoza del 10 de mayo

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Madrid, 17 abr (EFE).- La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte declaró este viernes partido de alto riesgo el Valladolid-Zaragoza, que se disputará el 10 de mayo en el estadio José Zorrilla a las 18.00 horas.

El encuentro, programado a las 18.00 horas, corresponde a la jornada 39 de LaLiga Hypermotion (Segunda División), informó este viernes en un comunicado el Ministerio del Interior.

Los dos equipos están inmersos en la zona baja de la tabla en lucha por evitar el descenso de categoría.

Además de reforzarse el dispositivo policial, la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de adicionales como la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del encuentro, la delimitación de un espacio seguro para la afición visitante y el control reforzado de los accesos al estadio, recuerda Interior. EFE

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