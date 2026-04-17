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El error de protocolo que la reina Margarita no ha permitido a Mary de Dinamarca en su primer acto tras la muerte de su padre: “No creo que sea el momento”

Durante la celebración pública del cumpleaños de Margarita de Dinamarca, la esposa de Federico se ha agachado para acariciar a su perra

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El error de protocolo que la reina Margarita no ha permitido a Mary de Dinamarca (Instagram)
El error de protocolo que la reina Margarita no ha permitido a Mary de Dinamarca (Instagram)

Lo que inicialmente se preveía como una jornada distendida para la familia real danesa, con la celebración del cumpleaños de Margarita de Dinamarca, ha quedado marcada por un instante incómodo. En su primera aparición pública tras el fallecimiento de su padre, Mary de Dinamarca ha recibido un reproche en público de su suegra, la exmonarca, que ha interrumpido un momento de aparente cercanía en medio de las restricciones protocolarias.

El acto ha estado condicionado por dos hechos singulares: por un lado, la reciente muerte del padre de Mary, conocida el pasado sábado, y, por otro, la propia naturaleza del evento, que ha supuesto la reaparición de la reina consorte en circunstancias personales adversas.

Pese a ello, Mary de Dinamarca ha acudido al tradicional festejo con la indumentaria más sobria de los últimos años y un semblante acorde al duelo, en una ceremonia a la que también se ha sumado Ana María de Grecia, hermana de la exmonarca. La presencia de la mascota de Margarita, la perra Tillia, ha cobrado protagonismo durante el acto, hasta el punto de provocar la secuencia central de la controversia.

El error de protocolo que la reina Margarita no ha permitido a Mary de Dinamarca (Instagram)
El error de protocolo que la reina Margarita no ha permitido a Mary de Dinamarca (Instagram)

La incómoda escena de Margarita y Mary de Dinamarca

Esta escena se ha producido frente a la entrada de Fredensborg, lugar donde se ha congregado gran cantidad de ciudadanos para saludar a la antigua reina. En un momento dado, el pequeño perro de raza teckel de Margarita ha permanecido junto a Mary, que ha optado por agacharse y acariciar al animal, buscando probablemente un breve consuelo emocional en plena exposición pública.

Es entonces cuando la exmonarca ha intervenido con una censura directa, tal y como ha escuchado un danés que estaba presente y que lo ha compartido a Hello!: “No creo que sea el momento para eso”. El gesto de contrariedad de Mary ha sido perceptible para los presentes, y la reacción casi inmediata del rey Federico, una breve risa, no ha logrado mitigar la tensión.

El error de protocolo que la reina Margarita no ha permitido a Mary de Dinamarca (Instagram)
El error de protocolo que la reina Margarita no ha permitido a Mary de Dinamarca (Instagram)

El momento del reproche ha coincidido con una atmósfera familiar e informal, evidenciada por la disposición de varias sillas para las dos hermanas y por la ubicación de Mary un paso por debajo de Margarita y Ana María, algo que no ocurriría en un acto protocolario estricto debido al rango que ostenta la esposa del rey.

La pérdida de Mary de Dinamarca

Pese a que acariciar a la mascota parecía un gesto natural en ese tipo de contexto, a la reina Margarita no le ha parecido bien y ha optado por intervenir, generando un evidente malestar en la nuera, que tras el comentario se ha incorporado rápidamente y se ha retirado el cabello del rostro, signo de su incomodidad. Todo ello pese a que la propia exmonarca había estado jugando con el perro de la misma manera minutos antes.

Es por ello que el evento no ha conseguido evadir a Mary de Dinamarca de su aura melancólica por la muerte de su padre, por quien todavía guarda luto. La propia reina ha publicado este viernes un mensaje en alusión al apoyo recibido tras su pérdida: “Mi más sincero agradecimiento por la abrumadora cantidad de mensajes, flores y pensamientos cálidos que he recibido tras la muerte de mi padre. La enorme cantidad de empatía nos ha conmovido profundamente y significa mucho más de lo que las palabras pueden expresar”.

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