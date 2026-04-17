Bolaños califica a Peinado como la "excepción" en los jueces: La investigación a Begoña Gómez es "muy discutible"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que Juan Carlos Peinado es la "excepción" entre la "mayoría" de los jueces, porque la investigación que dirige sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, está siendo "muy, muy, muy, muy discutible".

Así lo ha expresado este viernes en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que "la inmensa mayoría de los jueces y magistrados hacen bien su trabajo, de manera profesional, de manera imparcial, de manera independiente".

Dicho eso, ha incidido en que cuando hay alguna investigación o resolución judicial con la que discrepa, "por supuesto" que lo dirá "abiertamente", después de que afirmara que Peinado "ha avergonzado a muchos jueces y magistrados" con su decisión de plantear juzgar a Gómez por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

Bolaños ha manifestado que la investigación de Peinado "no es la norma, es la excepción", ya que "sufre tantas revocaciones por parte de la Audiencia Provincial, del Tribunal Supremo y está sometida a investigación por parte del Consejo General del Poder Judicial determinados comportamientos irregulares que han sido denunciados", lo que le lleva a pensar que es "una instrucción que es anormal".

"Claro que confío en la justicia por completo, plenamente en nuestro Estado de derecho, en el sistema de garantías", ha indicado, para recordar que la Audiencia Provincial de Madrid llegó a frenar la decisión de Peinado de dirigir la causa hacia un jurado popular porque el auto no estaba "ni mínimamente motivado".

NIEGA INSTRUCCIONES DE SÁNCHEZ

El titular de Justicia ha asegurado que "lo que hace es respetar la labor judicial y velar por el buen nombre de la justicia", asegurando que no le corresponde dictaminar jurídicamente la actuación de Peinado, lo que "le corresponde a un tribunal".

Y se ha referido a los comunicados de asociaciones judiciales y de jueces, señalando que son de "personas que no harían una instrucción ni parecida a esta".

"Tengo total confianza en la Audiencia Provincial a efectos de los recursos que le van a llegar, igual que tengo absoluta confianza en el TSJ de Madrid y en el Supremo, ante resoluciones que son injustas, que incluyen hechos que no se corresponden con la realidad, y que tribunales imparciales superiores puedan revocarlas", ha remachado.

Ha negado haber recibido instrucción de Sánchez para criticar a Peinado y ha reivindicado que tiene "derecho a opinar", indicando que "las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica razonada, con respeto, con argumentos jurídicos". "¿Dónde está escrito que el ministro de Justicia no puede opinar? ¿De qué opino, si no opino de justicia, de la misión a la Luna?", ha ironizado.

El ministro ha expresado que lo hace "sin descalificar nunca" y que intenta "prácticamente ni mencionar el nombre del juez instructor", para añadir que lo que expresa es su opinión sobre la investigación: "Y me parece una instrucción muy, muy, muy, muy discutible".

"DEBERÍA SER INDIFERENTE LA IDEOLOGÍA" AL APLICAR LA LEY

También ha manifestado que en España se da un debate que "realmente no se corresponde con la realidad, el de la independencia judicial, con la que "no hay ningún problema", "no está en cuestión", como "dice el CGPJ y la Red Europea de Consejos Generales del Poder Judicial".

Sobre si cree que hay miembros de la carrera judicial que hacen política, Bolaños ha indicado que "debería ser indiferente la ideología de los jueces": "Da igual a quién voten, lo que piensen", porque su tarea "es aplicar la ley".

"Yo creo que la inmensa mayoría de la judicatura en nuestro país hace su trabajo con profesionalidad, con serenidad, con imparcialidad, con rigor. Y hay resoluciones incomprensibles y esas resoluciones el propio sistema de garantías las va revocando", ha insistido.

El ministro ha rechazado que su opinión sobre Peinado suponga "una sombra de sospecha generalizada". "En absoluto, muy al contrario, tenemos grandes profesionales, un gran nivel en la judicatura", ha apostillado.