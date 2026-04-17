Lula da Silva se reúne con Sánchez en Barcelona para apoyar el “no a la guerra” contra Donald Trump: “Estamos en la misma trinchera”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apoya el lema "no a la guerra" de Pedro Sánchez durante la I Cumbre España-Brasil.

El presidente de España, Pedro Sánchez, ha recibido en Barcelona este viernes a su homónimo brasileño, Lula da Silva, en una reunión en la que han firmado convenios de colaboración entre ambos Estados en distintos sectores, como la economía, los minerales raros o incluso materias sociales como la igualdad o la lucha contra el racismo. Durante la rueda de prensa posterior, el presidente latinoamericano también ha mostrado su apoyo a Sánchez en la postura contra la guerra de Oriente Medio.

“No es casualidad que la primera cumbre sea con Brasil, potencia económica, actor imprescindible en los Brics, motor político, económico y social para América latina y el Caribe”, ha iniciado la conferencia Pedro Sánchez. El presidente español ha avanzado que ambos Estados han firmado “15 acuerdos clave” que destacan la relación de ambos países.

Entre estos memorándum y acuerdos firmados, Sánchez ha destacado los relacionados a los minerales críticos, la tecnología y los compromisos sociales fundamentales, como la lucha contra la violencia de género, la igualdad racial, económica, social y las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reúnen en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 6 de marzo de 2024. REUTERS/Ueslei Marcelino/Foto de archivo

Sánchez mantiene la postura antibelicista

“Nuestros países llamados a ser motores que acerquen a la UE y América latina. Hay mucho que ganar en el trabajo conjunto. El mundo fragmentado reclama mayor unidad. Defendemos con convicción y alegría que, después de 25 años, se firme el acuerdo de libre comercio, con la mayor área de libre comercio de todo el planeta, con más de 700 millones de personas y un 25% del PIB mundial”, ha explicado Sánchez.

El presidente ha hecho hincapié en su postura antibelicista: “Frente a la fragmentación, las guerras, desde Europa y América Latina trasladamos un mensaje distinto, de apertura, de prosperidad compartida”. Según el presidente español, ambos países comparten “la misma visión del mundo”, anclada en la defensa de la democracia, el derecho internacional y la paz.

“Nuestros gobiernos, al igual que piensan nuestras sociedades, queremos redoblar los esfuerzos para trabajar por la paz” ha añadido, destacando que su objetivo es dedicarse a a reducir la desigualdad entre sociedades y dar respuesta a desafíos como la emergencia climática. ”Sabemos que defender la paz no es solo la ausencia de guerra, hoy esa paz y los valores que la sostienen están siendo atacados por la ola reaccionaria y los autoritarismos".

Así mismo, el presidente español ha adelantado que este sábado ambos Estados celebrarán el cuarto encuentro de la defensa de la democracia, celebrado por primera vez en 2024. “Hoy no soplo hemos firmado acuerdos. En un mundo que duda, que se fragmenta, hemos reafirmado la voluntad de que nuestras sociedades avances conjuntamente y que avance la esperanza para el resto del mundo”.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, a su llegada a Barcelona para reunirse con el presidente de España, Pedro Sánchez, a 17 de abril de 2026 (REUTERS/Nacho Doce)

Lula apoya el “no a la guerra”

Por su parte, el presidente de Brasil ha comenzado su intervención agradeciendo la reunión a su “amigo y compañero″ Pedro Sánchez. “Hoy asistimos atónitos a una nueva carrera armamentística. Mujeres y niños se han convertido en objetivos, por eso, Sánchez, entiendo cuando dices “no a la guerra”, ha comentado el presidente brasileño.

“En 2003 yo también le dije no a la guerra cuando el presidente de EEUU pidió a Brasil participar en la guerra de Irán. Trabajamos para reducir las desigualdades entre los países, queremos un mundo en el que la soberanía se respete. Brasil y España están en la misma trinchera, de no ceder en las promesas vacías del extremismo2 ha añadido.

El presidente de Brasil ha continuado su intervención asegurando que la democracia debe ir “mas allá del voto” y aportar beneficios concretos a las personas. En este sentido ha destacado varios compromisos firmados este viernes entre ambas administraciones, como el de fortalecer el apoyo a los micro emprendedores, para promover la economía solidaria y el cooperativismo.

Además, Lula ha destacado la cooperación “en las diferentes etapas de la cadena de minerales estratégicos” y el papel de España y Brasil para la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, agradeciendo el papel de Sánchez en la negociación.

“Nuestros lazos económicos son solidos. En 2025 el país fue el quinto destino de las exportaciones brasileñas. Hace dos décadas España es uno de los mayores inversores en Brasil”, ha destacado el presidente. Además, ha destacado la decisión de regularizar a migrantes tomada por el Gobierno español, ya que “miles de brasileños eligieron España como hogar y contribuyen a este país”.