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La Audiencia pregunta a Fiscalía si investiga a Netanyahu por retener al soldado español

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Madrid, 17 abr (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha trasladado a la Fiscalía una denuncia interpuesta contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por supuestos delitos de crímenes de guerra, detención ilegal y coacciones por la retención de un casco azul español en el Líbano.

El magistrado ha incoado diligencias previas y dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia de este órgano y sobre las diligencias solicitadas en la denuncia presentada por el partido político Iustitia Europa.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central de instrucción número 6 determina que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

La denuncia se interpone por presuntos crímenes de guerra, detención ilegal y coacciones contra el primer Ministro de Israel, Bejamín Netanyaju, como máxima autoridad de la cadena de mando política y militar, y contra Herzi Halevi en su condición de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y superior jerárquico de las unidades implicadas.

También se denuncia al comandante del comando norte de las IDF, como responsable operativo directo de las fuerzas desplegadas en el frente sur del Líbano al ocurrir los hechos, y a "cuantos otros militares y autores materiales".

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de abril de 2026 en el sur del Líbano, donde un soldado español de la misión de paz de la ONU fue retenido por el ejército israelí, que interceptó su convoy. Luego fue liberado.

Iustitua Europa ha considerado "un hecho histórico, sin precedentes" la apertura de diligencias previas, que podrían dar lugar a que se investigue al primer ministro israelí por un incidente en el que el casco azul "fue extraído violentamente de su vehículo y retenido ilegalmente, sufriendo un trato degradante".

Para el presidente de esta formación, Luis Pardo, se trata de "una flagrante violación" de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y del derecho internacional humanitario, al suponer "un ataque directo a la autoridad de las Naciones Unidas y a la protección reforzada que ampara al personal de mantenimiento de la paz".

Para Iustitia Europa la competencia de la Audiencia Nacional se sustenta en el principio de personalidad pasiva, al ser la víctima un ciudadano español, y en el principio de jurisdicción universal para la persecución de crímenes de guerra, tal y como establece el Artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El mismo magistrado de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, rechazó el pasado mes de octubre, archivándola, una querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios altos mandos del Ejército por el asalto y abordaje de la embarcación Madleen, integrada en la misión civil internacional Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, en junio de 2025.

Ese auto del juez, que se apoyó en el informe de la Fiscalía contrario a la admisión de la denuncia, consideró que los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional por la falta de jurisdicción de los tribunales españoles conforme a Ley Orgánica 1/2014 de jurisdicción universal, y se remite a su persecución en la Corte Penal Internacional (CPI), donde ya está siendo investigado Netanyahu por presuntos crímenes de lesa humanidad. EFE

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