Pamesa Teruel está obligado a ganar en Soria para evitar su eliminación

Teruel, 17 abr (EFE).- El Pamesa Teruel afronta en Los Pajaritos un partido decisivo que puede suponer su eliminación si no logra imponerse a Grupo Herce Soria y alargar la serie de cuartos de final del play off por el título de la Superliga.

El conjunto turolense llega condicionado por la derrota en el primer encuentro disputado en casa (1-3), donde ofreció una imagen inferior a la de su rival y acumuló errores no forzados que marcaron el desarrollo del partido; un resultado que le obliga ahora a ganar los dos encuentros en Soria si quiere continuar en la competición.

El entrenador, Maxi Torcello, ha reconocido que la situación es complicada tras el tropiezo inicial, aunque ha señalado que el equipo depende en buena medida de su propio rendimiento; y ha explicado que el análisis del primer partido permite diferenciar dos fases, con un inicio más equilibrado y un tramo final en el que el rival tomó ventaja desde los primeros puntos.

Torcello ha advertido de la importancia de evitar diferencias tempranas en cada set, ya que ha indicado que Grupo Herce Soria aumenta su nivel cuando juega con ventaja, especialmente desde el saque; en este sentido, ha señalado que esas rachas condicionaron el encuentro en Teruel.

El técnico ha insistido en la necesidad de reducir errores y mejorar la eficacia en ataque, especialmente en situaciones favorables, y ha afirmado que el equipo debe jugar con mayor concentración y aprovechar las oportunidades para evitar que el rival encadene parciales.

Además, ha confirmado que Emilio no estará disponible para lo que resta de temporada tras la lesión sufrida hace unas semanas, lo que supone una baja sensible en este tramo decisivo.

Pamesa Teruel afronta así un partido sin margen de error, con la obligación de ganar para seguir con opciones en la eliminatoria. EFE

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