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Muere atragantada una joven embarazada de 6 meses y el bebé no sobrevive

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Murcia, 17 abr (EFE.- Una mujer de 28 años embarazada de seis meses ha muerto, y su bebé no ha sobrevivido, tras sufrir un atragantamiento cuando se encontraba en su domicilio en la localidad murciana de Beniel.

Según han informado fuentes de Emergencias, el 112 ha recibido a las 9:00 horas de este viernes una llamada de la pareja de la joven alertando de que se había atragantado y no podía respirar.

En el transcurso de la conversación telefónica, la mujer se ha quedado inconsciente y ha entrado en parada cardiorrespiratoria, por lo que desde el 112 han indicado al hombre cómo realizarle la reanimación mientras llegaban los sanitarios.

Hasta el domicilio se han desplazado cuatro ambulancias, una de ellas con UCI neonatal.

Los sanitarios han atendido a la joven y al bebé durante dos horas y media, tras lo que han sido trasladados al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, escoltados por agentes de la Policía.

Finalmente no han podido hacer nada por salvar sus vidas. EFE

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