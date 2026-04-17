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Moreno avisa que "no hay nada ganado" a un mes de las elecciones autonómicas

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Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 17 abr (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha advertido este viernes de que "no hay nada ganado" de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, por lo que ha apelado a la movilización de su electorado para lograr una mayoría absoluta que garantice la "estabilidad".

Durante un acto con alcaldes celebrado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Moreno ha subrayado que, pese a que "la inmensa mayoría de las encuestas" sitúan al Partido Popular de Andalucía cerca de esa mayoría, basta con que cualquiera de las otras fuerzas con representación parlamentaria obtenga un diputado más para frustrar ese objetivo.

"Con que haya uno más de Vox, uno más del PSOE, uno más de Por Andalucía o uno más de Adelante Andalucía, ya no se puede conseguir", ha señalado el presidente andaluz, quien ha calificado de "muy difícil" lograr una mayoría suficiente y lo ha definido como un objetivo "prácticamente épico".

Moreno ha insistido en que la campaña estará marcada por la incertidumbre y ha acusado al resto de partidos de tener como único objetivo "derribar la estabilidad" en Andalucía, frente al modelo que, según ha defendido, representa su Gobierno, basado en la "serenidad, la confianza y la gestión".

En este contexto, ha alertado de que la falta de estabilidad política puede generar "serios problemas" para la ciudadanía, especialmente en un escenario internacional y económico complejo, con conflictos bélicos y subida de precios. EFE

fjs/bfv

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