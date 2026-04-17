Sánchez recorre el foro progresista entre saludos y selfis con los participantes

Barcelona, 17 abr (EFE).- El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha recorrido este viernes el pabellón de la Fira de Barcelona que acoge el foro Global Progressive Mobilisation, entre saludos y selfis con los participantes en el evento.

Barcelona acoge durante dos días tres eventos con el mismo hilo conductor de unión de fuerzas de los progresistas, ese foro en el que participan más de cien partidos y unas 3.000 personas, la primera cumbre España-Brasil y otra cumbre denominada 'En defensa de la democracia'.

Sánchez actúa de anfitrión en las tres, y tras presidir en el Palacio de Pedralbes en esta jornada junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, la reunión entre sus respectivos países, se ha acercado a la Fira de Barcelona, que acoge el foro de partidos.

Allí, donde se encontraba entre otros dirigentes el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha realizado un recorrido por las instalaciones durante el que ha accedido a posar para decenas de fotos que le han pedido los participantes, muchas de ellas realizadas desde los teléfonos móviles por el propio presidente del Gobierno.

Además, ha departido con los responsables de algunos organismos con presencia en el foro, en cuyo plenario intervendrá este sábado para clausurarlo junto a Lula.

Al término de su visita, Sánchez se ha dirigido al Museo Nacional de Arte de Cataluña para asistir a la cena de líderes participantes en este evento.

Una cena con presencia, entre otros, de Lula, el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta honorífica de la Internacional Socialista, Isabel Allende, el presidente del Partido de los Socialistas Europeos (PES), Stefan Löfven, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. EFE