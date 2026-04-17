España ya siente el calor de la afición en Córdoba, su ciudad talismán

Córdoba, 17 abr (EFE).- La ciudad de Córdoba se volcó desde este viernes con la selección española femenina, que congregó a cientos de aficionados en la estación de AVE a la llegada del equipo en las horas previas al trascendental choque clasificatorio para el Mundial de 2027 frente a Ucrania.

La selección española, que busca redimirse del reciente tropiezo en Inglaterra aferrándose a su condición de invicta tras los cinco encuentros disputados en la capital cordobesa, se dio un baño de masas a su llegada en tren, constatando el enorme interés que despierta el combinado dirigido por Sonia Bermúdez en uno de sus indiscutibles escenarios fetiche.

De hecho, el equipo femenino no conoce la derrota en esta ciudad tras sumar tres triunfos y dos empates en sus cinco visitas previas repartidas en dos recintos, El Fontanar y El Arcángel, destacando en la hemeroteca aquel histórico duelo de 2023 ante Suiza que, con las españolas estrenando su estrella de campeonas del mundo, batió el récord nacional de asistencia en ese momento, con más de catorce mil espectadores en las gradas.

El buen ritmo en la venta de entradas presagia también un gran ambiente para este sábado a las 16:00 horas en El Arcángel, donde las zonas bajas de las gradas principales, tribuna y preferencia, se encuentran prácticamente agotadas, lo que ha motivado la apertura de tres sectores centrales en la preferencia alta para dar cabida a una afición que, además, podrá disfrutar de la actuación en directo del artista cordobés Antonio José durante el descanso del encuentro.

Para amenizar la espera, el centro de la ciudad acoge en la Avenida Gran Capitán una zona de aficionados con diversas actividades paralelas y la exposición de los trofeos del Mundial y la Liga de Naciones, permitiendo a los seguidores fotografiarse con los galardones antes del pitido inicial del partido de este sábado. EFE

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