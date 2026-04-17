El hijo de Robinho renueva con el Santos hasta 2031

São Paulo (Brasil), 17 abr (EFE).- El Santos anunció este viernes la renovación del contrato de la joven promesa brasileña Robinho Junior, hijo del exjugador del Real Madrid Robson de Souza 'Robinho', hasta el 30 de marzo de 2031.

"Siento una felicidad inmensa, creo que todo el mundo sabe el amor que tengo por este club. Nací aquí y soy santista desde siempre. Mantener este vínculo con el club por más tiempo es muy gratificante", dijo el atacante en una nota divulgada por su club.

El anterior contrato del habilidoso y rápido extremo de 18 años se extendía hasta 2027.

Robinho Jr milita desde 2022 en el Santos, del que salieron estrellas mundiales como Pelé, Neymar o Rodrygo Goes, y debutó en el primer equipo en julio del año pasado.

Desde entonces, ha jugado con el conjunto paulista un total de 24 partidos, entrando casi siempre desde el banco de reservas.

"Ahora, con esta renovación, aumenta la responsabilidad. Pero estoy listo para dar lo mejor de mí y ayudar aún más a este club que tanto amo", dijo.

Robinho Jr. es hijo del exfutbolista que jugó en Real Madrid, Manchester City y Milán, entre otros, y quien actualmente se encuentra en una prisión de São Paulo para cumplir la condena que le impuso la Justicia italiana por violación.

El exdelantero fue condenado a nueve años de cárcel en Italia por una violación grupal de una joven albanesa cometida en Milán en 2013.

Robinho padre vivió en libertad en su país, puesto que la Constitución brasileña prohíbe la extradición de sus nacionales, hasta que el Superior Tribunal de Justicia homologó la sentencia y ordenó su cumplimiento, en marzo de 2024.

Desde entonces, ha estado en régimen cerrado. Su defensa ha solicitado, diversas veces y sin éxito, la reducción de los años de condena y pasar a un régimen inicial semiabierto.

El Santos está inmerso en una crisis deportiva en el arranque de esta temporada, pues roza los puestos de descenso en el Campeonato Brasileño y es colista de su grupo en la Copa Sudamericana, tras dos jornadas disputadas. EFE