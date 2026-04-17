Matarazzo: "Sólo esperamos devolverle a la afición todo su apoyo llevando la Copa a casa"

Sevilla, 17 abr (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, aseguró en vísperas de la final de la Copa del Rey en Sevilla que "no sólo el Atlético de Madrid está en un buen momento", que su equipo también lo está haciendo "muy bien", por lo que espera "devolverle a la afición" todo su apoyo "llevando la Copa a casa".

En la sala de prensa del Estadio La Cartuja, antes del entrenamiento en el escenario del partido de este sábado, el técnico estadounidense calificó como "increíble el apoyo" que sienten "y la energía" que les transmite la afición, "en la ciudad y en cada estación del viaje" de este viernes hasta Sevilla, y destacó que "es una cosa muy especial todo" lo que están viviendo, y deseó que puedan corresponder con un triunfo.

'Rino' Matarazzo espera "una lucha muy fuerte y un partido muy intenso entre dos equipos que quieren ganar, que están con mucha confianza y en un buen momento", y añadió que "el estado de los jugadores es 'top', todos están muy bien y preparados", con una "energía muy buena". EFE

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