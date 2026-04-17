Montero asegura que "en este momento es indistinguible Vox y el PP"

Pozoblanco (Córdoba), 17 abr (EFE).- La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que "en este momento es indistinguible Vox y el PP".

Montero, que ha visitado la Feria Agroganadera de Los Pedroches que se celebra en Pozoblanco (Córdoba), ha señalado a los periodistas que apoyar al PP es "lo mismo" que apoyar a Vox, "porque ellos son los que ponen esas alfombras rojas para permitir normalizar a la ultraderecha en nuestras instituciones".

Preguntada por su valoración sobre el pacto entre el PP y Vox en Extremadura, la candidata socialista a la Presidencia de la Junta ha indicado que "más allá del detalle técnico de qué es lo que hacen o dejan de hacer dentro de esos acuerdos, es que es un debate y es un tipo de actuación política dirigida a la involución de derechos".

En su opinión, "la única alternativa a esa involución de política es, sin pedir el voto para que no me amoneste la Junta electoral, votar a los partidos que garantizan los derechos humanos".

María Jesús Montero ha puesto de manifiesto la importancia que para el sector agroalimentario tiene la regularización de inmigrantes que "ya conviven con nosotros" y que ahora "necesitamos que se incorporen para que también cumplan con sus derechos" y con las obligaciones del resto de la ciudadanía, con "todo aquello que nos permita realmente crear sociedad".

Respecto a esta decisión del Gobierno, Montero ha criticado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya hecho un "discurso de odio" en el que ha intentado "asimilar inmigración con delincuencia, algo intolerable en una sociedad del siglo XXI, en una sociedad que persigue el reconocimiento de los derechos humanos".

Y a este respecto, el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección lo ha hecho "ha sido, como siempre, ponerse de perfil".

María Jesús Montero ha asegurado que es una persona que "defino claramente mis posiciones políticas y en como creo que se tiene que comportar la sociedad andaluza y la sociedad española" y por ello, "estamos ya hartos de que Moreno Bonilla, pues directamente sobre los temas importantes que afectan a nuestro sector productivo y a la convivencia, directamente diga que no opina".

Respecto a las perspectivas electorales en Andalucía, Montero ha afirmado que el PSOE es "un partido que siempre que sale a una convocatoria electoral es para ganarla y sale para gobernar en solitario". EFE

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