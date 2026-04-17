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Manos Limpias pide 10 años de cárcel para Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias

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Manos Limpias ha solicitado como acusación popular que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, sea condenada a 10 años y tres meses de cárcel por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la organización pide esa pena después de que el juez instructor, Juan Carlos Peinado, propusiera juzgar a Gómez; su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Manos Limpias sólo acusa a Gómez y Barrabés, reclama ocho años de cárcel para la esposa de Pedro Sánchez por supuesta malversación, más dos años y tres meses por el segundo de los presuntos delitos que le achaca, además de "pena de multa del duplo del beneficio económico obtenido".

Considera que Gómez "se prevalió de su posición en la Administración, como esposa del presidente del Gobierno, para que, por su condición, el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) diera las instrucciones oportunas para que se constituyera una cátedra universitaria para que ella pudiera dirigirla".

"La acusada se lucró de su posición en la cátedra, no solo por el importe obtenido --15.000 euros-- sino que también detrajo el 'software' desarrollado en su seno para su comercialización a través de una sociedad mercantil".

Dice que "se sirvió como parte de un plan preconcebido de su posición en la cátedra para, inmediatamente después de su constitución, emitir cartas de recomendación a favor de las empresas de Barrabés para favorecerle en la obtención de contratos públicos".

También expone que Gómez "se apropió del 'software' informático desarrollado en la cátedra para su comercialización a través de una sociedad mercantil de su propiedad, detrayéndolo del patrimonio público de la UCM", añadiendo que el valor del programa se estima que "excede 108.000 euros".

Por último, señala que Gómez "se valió para la intervención en reuniones y la participación en el funcionamiento de la cátedra y, por consiguiente, del derivado negocio privado, del tiempo de trabajo de Álvarez", su asesora en Moncloa.

Que es, agrega, "personal eventual de la Presidencia del Gobierno, que les prestó asistencia y desempeñó para ella funciones auxiliares, que las realizó sirviéndose para ello de los medios de que disponía en su condición de personal eventual de la Administración".

Mientras tanto, Manos Limpias pide para Barrabés dos años y tres meses de prisión por presunto tráfico de influencias, así como multa con las mismas condiciones que Gómez.

La organización sostiene que el empresario, "en un plan preconcebido con Gómez, obtuvo para sí la intercesión de ésta última, para la obtención de contratos públicos de la entidad pública empresarial Red.es, gracias a las cartas de recomendación que Gómez emitió, para lo cual se valió de su condición de codirectora de la cátedra universitaria".

Peinado planteó juzgar a Gómez con jurado popular y por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

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