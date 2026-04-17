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El español Jon Rahm lidera la segunda ronda del LIV Golf México

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México, 17 abr (EFE).- El español Jon Rahm tuvo este viernes una destacada actuación para situarse a la cabeza de la segunda ronda del LIV Golf, sexta fecha del circuito que se realiza en la Ciudad de México.

Rahm firmó una tarjeta de 67 golpes y un score acumulado de -10 para terminar en el primer lugar de la competencia que se realizó en el Club de Golf Chapultepec de la capital mexicana que se encuentra a casi 2.400 metros sobre el nivel del mar.

"Ayer pedí muchos golpes, creo que me costó un poco adaptarme a la altitud, sobre todo en el ocho y en el siete en los que tuve algunos problemas, pero hoy jugué mejor. Toma tiempo adaptarse, pero pude hacerlo muy bien, necesito una mayor consistencia y espero tenerla en los días que vienen", afirmó Rahm al final de la jornada.

Los estadounidense Matthew Wolff, 65 golpes, y Harold Varner III, 66, y el norirlandés Tom McKibbin, 65 golpes, y un score de -9, secundaron al español en la clasificación.

Jon Rahm aprovechó en el inicio el desplome del francés Victor Perez, líder en la primera ronda con 62 golpes, quien este viernes cayó hasta la sexta posición con una tarjeta de 73 golpes y un score de -7.

El madrileño Luis Masaveu también destacó en esta segunda ronda al firmar 65 golpes y un score de -8, registros que lo ubicaron en la quinta posición.

Msaveu, quien tuvo un inicio conservador el jueves pasado, cuando terminó decimoquinto, fue agresivo hoy, lo que le permitió sumar siete birdies.

En la prueba por equipos, Legión XIII, del que es capitán Jon Rahm, mantiene un sólido dominio con un score acumulado de -25, muy lejos de Fireballs GC, que comanda el español Sergio García, que acumula -6 en la segunda plaza.

El tercer lugar corresponde a Korean Golf Club y Cleeks Golf Club, con -3.EFE

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