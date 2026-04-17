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Marta Suárez señala a Amaya Valdemoro y Pau Gasol como sus referentes

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Washington, 17 abr (EFE).- La española Marta Suárez aseguró este viernes, durante su presentación con las Golden State Valkyries de la WNBA, que Amaya Valdemoro y Pau Gasol fueron sus referentes, al destacar su impacto en el baloncesto español.

Suárez fue elegida este lunes en el puesto número 16 del draft, el primero de segunda ronda, de la WNBA por las Seattle Storm e inmediatamente traspasada a las Valkyries, franquicia hermana de los Golden State Warriors.

La asturiana, de 23 años, dijo que Valdemoro, tres veces campeona de la WNBA con las Houston Comets, y Gasol, dos veces campeón de la NBA con los Lakers, fueron su inspiración.

"Fue algo enorme. Fue la primera vez que el baloncesto femenino empezó a tener verdadero reconocimiento en España", afirmó Suárez, que juega de alero, sobre el impacto que tuvieron los anillos de Valdemoro en Houston.

"Después llegó alguien (a Estados Unidos) a quien seguramente conoces, Pau Gasol, que fue muy importante para mi generación mientras crecía. La forma en que se comportaba, creo que hizo un trabajo extraordinario tanto dentro como fuera de la pista", dijo.

"Es una persona muy cercana, muy implicada con la comunidad, y sigue siéndolo con el paso de los años. Ha sido una gran inspiración", añadió Suárez durante la presentación conjunta con Ashlon Jackson.

Suárez fue una de las tres españolas seleccionadas en el draft junto a la alicantina Awa Fam (Seattle Storm) en la tercera posición) y su paisana Iyana Martín (Potland Fire) en la séptima.

A diferencia de Fam y Martín, Suárez ha desarrollado su carrera en el baloncesto universitario de Estados Unidos, al que llegó hace cinco temporadas para jugar en la Universidad de Tennessee.

Tras dos cursos allí, pasó por la Universidad de California en Berkeley antes de completar su último año en Texas Christian University (TCU), donde se consolidó con buenas actuaciones en el reciente 'March Madness'. EFE

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