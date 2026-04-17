LaLiga discrepa de criterio de TS al rechazar su recurso frente a demanda Barça y R.Madrid

Madrid, 17 abr (EFE).- LaLiga anunció que analiza las vías procesales procedentes al discrepar de la sentencia del Tribunal Supremo que rechazó su demanda contra una sentencia previa que declaró nula la decisión de su presidente, Javier Tebas, de impedir que el Barcelona y el Real Madrid participaran en 2022 en debates y votaciones sobre derechos audiovisuales, por su participación en la Superliga.

En un comunicado, LaLiga precisó que el Tribunal Supremo no ha entrado a cuestionar los fundamentos jurídicos defendidos por ella y que "la desestimación del recurso se produce exclusivamente por falta de efecto útil".

Explicó que su recurso se estructuraba en dos motivos: por un lado, la supuesta infracción del artículo 7.4 del RDL 5/2015 en relación con la jurisprudencia sobre conflicto de interés y por otro "la falta de aplicación de la doctrina de la 'base razonable', que limita el control judicial de las decisiones asociativas a comprobar si estas carecen de toda razonabilidad".

"LaLiga discrepa de esta premisa. La sentencia parte de que el recurso no impugnó esta cuestión, es decir, si el presidente podía adoptar estas decisiones o si debía haberlo hecho un tercero imparcial. Sin embargo, esta cuestión fue expresamente abordada en el recurso de casación, por lo que LaLiga está analizando las vías procesales procedentes", afirmó.

El organismo reiteró que "las decisiones adoptadas por su presidente respondieron a la necesidad de preservar la integridad de la comercialización de los derechos audiovisuales en beneficio del conjunto de los clubes y del fútbol español, y se fundamentaron en circunstancias objetivas y acreditadas".

El Tribunal Supremo confirmó este viernes la decisión de la Sala Civil contra el recurso de LaLiga y recordó que las decisiones del presidente de esta se adoptaron en tres reuniones del Órgano de Control de la gestión de los derechos audiovisuales de LaLiga, celebradas en marzo, abril y mayo de 2022, por considerar que concurría un conflicto de interés por la participación de ambos clubes en la denominada Superliga.

Tras ello, Real Madrid y Barcelona interpusieron una demanda contra LaLiga por vulneración de su derecho de asociación, por no haberse seguido un procedimiento adecuado sobre si concurría el conflicto de interés por un tercero imparcial sino o por el presidente, que formuló la recusación y se erigió en juez y parte.

Según el criterio de los clubes, tampoco concurría el conflicto de interés en que basó sus decisiones Tebas.

Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia de Madrid les dieron sustancialmente la razón. La segunda instancia resolvió que cuando se adoptaron las decisiones impugnadas no existía el conflicto de interés que las fundamentaron y que la recusación a los demandantes debió resolverse por un tercero y no por el propio presidente de LaLiga, que fue quien la formuló.

El Supremo ahora ha desestimado el recurso contra esta decisión de LaLiga, debido a que esta sólo ha cuestionado uno de los argumentos de la sentencia de la Audiencia Provincial, el relativo a la existencia de conflicto de interés, pero no ha impugnado la otra razón fundamental en que se basó el fallo, que fue que el presidente de LaLiga, presidente también del Órgano de Control de la gestión de los derechos audiovisuales, fue quien recusó a los clubes con el alegado conflicto de intereses, algo que debía haber resuelto un tercero.

Para el Tribunal Supremo, la falta de impugnación en el recurso de casación de uno de los argumentos que tiene el rango de fundamental para la Audiencia Provincial "supone la falta de efecto útil del recurso de casación, porque, incluso, de considerar acertados los argumentos expuestos en dicho recurso, no supondría la revocación de los pronunciamientos impugnados". EFE