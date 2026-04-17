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La Maestranza recordará con cante y baile a quienes abrieron el flamenco al gran público

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Sevilla, 17 abr (EFE).- La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla acogerá el 10 de septiembre un espectáculo con el Ballet Flamenco de Andalucía y figuras del cante como José Mercé o Arcángel para homenajear a quienes comenzaron a promover el arte jondo entre el gran público.

En 1926, Pepe Marchena entraba en los circuitos de la llamada Ópera Flamenca y Manuel Vallejo recibía la II Llave de Oro al Cante tras el triunfo de Manuel Centeno en la Copa Pavón, según ha indicado la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla con motivo de la presentación del espectáculo.

Con el título 'El mundo por montera', recordarán este momento histórico artistas como José de la Tomasa, Martirio, La Tremendita, Ángeles Toledano, El Perrete y Manuel de la Tomasa, acompañados por los guitarristas Manolo Franco, Alfredo Lagos y David de Arahal, y los saxofonistas Juan Jiménez y Alfonso Padilla, entre otros.

La gala organizada para la apertura de la Bienal de Flamenco, con la dirección artística de Luis Ybarra y Andrés Marín, se concibe como "una gran celebración colectiva" de la obra de maestros como Antonio Chacón o Manuel Torre, cuyo arte convivía con el de La Niña de los Peines, Vallejo, Marchena, Pepe Pinto o Ramón Montoya.

Luis Ybarra, director de la Bienal de Flamenco, ha explicado que han apostado por "figuras de hoy para revisitar un repertorio de una riqueza extraordinaria”.

"Es el escenario idóneo para acoger una propuesta como ‘El mundo por montera’, que reivindica el flamenco como una de nuestras expresiones culturales más complejas y como una auténtica filosofía de vida", ha aseverado la edil de Turismo y Cultura de Sevilla, Angie Moreno.

El acto ha acogido también la presentación del cartel de la Bienal de Flamenco, cuyo autor es José Miguel Pereñíguez, quien ha explicado que se trata de un "collage" que funciona como un "caos ordenado" para "situar en un marco bien definido los datos esenciales que emplazan el espectáculo en su espacio, su tiempo y su origen". EFE

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