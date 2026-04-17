La Generalitat impulsa el procedimiento para retirar el monumento franquista de Tortosa (Tarragona)

El Gobierno catalán, a través de la Abogacía de la Generalitat, ha solicitado al juzgado contencioso administrativo de Tarragona el levantamiento de la suspensión del procedimiento judicial relativo al recurso contra la licencia de obras para la retirada del monumento franquista de Tortosa (Tarragona), una vez finalizadas las causas judiciales que habían motivado esta suspensión.

En un comunicado, la Conselleria de Justicia recuerda que estas causas hacían referencia a los recursos contra la modificación de la planificación urbanística de Tortosa y la descatalogación del monumento, que han sido desestimados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y los recursos de casación inadmitidos por el Tribunal Supremo, por lo que las resoluciones ya son firmes.

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha explicado que "con la resolución definitiva de los recursos sobre la descatalogación del monumento, desaparece el principal elemento que condicionaba el procedimiento judicial abierto" y ha añadido que, una vez resueltas las cuestiones previas, lo que corresponde es continuar con la tramitación para que se pueda resolver sobre el fondo de la cuestión.