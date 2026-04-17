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Lionel Messi planea construir tres casas para sus tres hijos en Castelldefels (Barcelona): dividirá una parcela de 8.000 metros cuadrados junto a su mansión

Thiago, Mateo y Ciro, hijos del futbolista, aparecen como promotores del proyecto, que ya ha aprobado el Ayuntamiento

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Leo Messi en montaje de Infobae (Reuters / Google Earth)
Leo Messi en montaje de Infobae (Reuters / Google Earth)

El futbolista argentino Lionel Messi ha impulsado un proyecto para construir tres viviendas a nombre de sus hijos en el barrio de Bellamar, una de las zonas más exclusivas de Castelldefels (Barcelona), tal y como ha revelado El Periódico. El Ayuntamiento de Castelldefels habría aprobado la iniciativa a principios de este año, permitiendo transformar tres parcelas en solares edificables en esta área residencial frecuentada por deportistas de élite.

Cada uno de los hijos de Lionel Messi, Thiago de 13 años, Mateo de 11 y el pequeño Ciro de 8, figura como promotor del proyecto. El plan, administrado por el Ayuntamiento y presupuestado en más de 600.000 euros, contempla dividir una parcela de 8.000 metros cuadrados, actualmente compuesta por una vivienda, un almacén y un aparcamiento en una superficie construida de 216 metros cuadrados, en tres solares independientes para su desarrollo residencial.

El plan de urbanización, liderado por el arquitecto Jordi Grané de Torres Grané Arquitectes, contempla una serie de modificaciones en la infraestructura local. Las obras prevén alargar un tramo de calle dentro del exclusivo barrio para dar acceso a los nuevos solares, así como modernizar las redes de agua, electricidad, alcantarillado y telecomunicaciones, facilitando la conexión a las viviendas planificadas.

La mansión de Messi y Antonella con vistas al Mediterráneo

Las futuras casas de los hijos de Messi

Todas estas intervenciones deberán finalizarse y obtener la aprobación municipal antes de autorizar la primera ocupación, tal como se recoge en el proyecto consultado por el citado medio. La ejecución del proyecto contempla la creación de tres solares edificables, con la posibilidad de que cada uno acoja una casa destinada a uno de los hijos de Lionel Messi.

El proyecto requiere una inversión superior a 600.000 euros, que será sufragada por los interesados, según consta en la documentación municipal. La propiedad sobre la que se realizará la segregación cuenta con una superficie de 8.000 metros cuadrados, de los cuales 216 metros están ocupados actualmente por edificaciones existentes.

De acuerdo con el expediente, el Ayuntamiento de Castelldefels, dirigido por el alcalde Manuel Reyes, recibirá una cesión de terrenos provenientes de la parcela principal. Estos suelos se destinarán a uso público, concretamente a una zona verde naturalizada con especies mediterráneas como olivos, algarrobos y almendros, equipada con sistema automático de riego. No se prevé instalar mobiliario urbano, como bancos o papeleras, en esta área.

La lujosa mansión de Messi en Barcelona
La lujosa mansión de Messi en Barcelona

La mansión de Lionel Messi

Hasta la fecha, Lionel Messi mantiene la titularidad de una residencia de lujo en Bellamar, situada a escasa distancia de los nuevos solares. Esta finca, adquirida en 2009, supera los 10.000 metros cuadrados y ha sido ampliada por el deportista con terrenos adicionales a lo largo de los años. Entre sus instalaciones, figuran un campo de fútbol privado, parque infantil, piscina climatizada, gimnasio y pista de pádel.

La urbanización de Bellamar es conocida también por acoger a varios deportistas, como Philippe Coutinho, Luis Suárez y el exbaloncestista Marc Gasol, así como a figuras que han residido en Castelldefels, entre ellos Robert Lewandowski, Ter Stegen, Neymar, Rivaldo, Ronaldinho y Luis Enrique.

Víctor Font propone nombrar a Leo Messi presidente de honor del Barça (Europa Press)
Víctor Font propone nombrar a Leo Messi presidente de honor del Barça (Europa Press)

Los planes de Messi en Cataluña

En 2017, Messi también compró una vivienda anexa para evitar molestias ocasionadas por el ruido de un vecino, incrementando la privacidad de la familia. Además, el jugador posee otra propiedad en la comarca de la Cerdanya. Pese a su salida del FC Barcelona en 2021 y su posterior paso por el Paris Saint-Germain y el Inter de Miami, Lionel Messi ha optado por conservar su residencia en Castelldefels.

En una entrevista publicada por Sport, el futbolista confesó: “Tengo muchas ganas de ir para ahí, extrañamos mucho Barcelona, los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos”. Unas declaraciones que adquieren sentido tras el comunicado del jueves, en el que hizo público que es el nuevo propietario del club catalán UE Cornellà, cuyo estadio se sitúa junto al RCDE Stadium y que compite en Tercera RFEF.

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