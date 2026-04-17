España

El regreso de la princesa Amalia de Holanda a Ámsterdam tras las amenazas de la mafia: ruta por las discotecas del centro y vestida con moda española

Zara o Mango son algunas de las marcas españolas que la heredera holandesa ha lucido en su país como guiño a su estancia en Madrid

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Amalia de Holanda vuelve a Ámsterdam tras su exilio (Grosby)
Amalia de Holanda vuelve a Ámsterdam tras su exilio (Grosby)

La princesa Amalia de Holanda ha retomado su actividad institucional en Ámsterdam, ciudad a la que vuelve tras haber abandonado sus estudios por amenazas de la mafia y haber residido en Madrid, donde contó con el respaldo de figuras como los reyes Felipe y Letizia. En el marco de una visita oficial de dos días, la heredera ha protagonizado una intensa agenda a invitación expresa de la alcaldesa, Femke Halsema.

Durante esta estancia, la primogénita de Máxima y Guillermo Alejandro de Holanda ha completado una jornada con actividades vinculadas a la innovación tecnológica y la implicación social. En la primera mañana, tras un brunch compuesto por sándwiches y minihamburguesas con la alcaldesa, Amalia ha visitado el Parque Científico y el centro Lab42, donde ha asistido a talleres sobre inteligencia artificial y a una mesa redonda para debatir los retos tecnológicos presentes y futuros.

Entre las visitas, figura una estancia en los laboratorios de AMOLF, en los que pudo conocer avances en el desarrollo de células solares y de energía renovable. Lo que más ha llamado la atención ha sido su participación en una serie de encuentros nocturnos en bares y discotecas con la alcaldesa. Eso sí, los establecimientos permanecían plenamente iluminados, sin música ni asistencia de público, y la princesa ha recorrido estos espacios, siempre junto a Halsema, degustando únicamente lo que parecía un vaso de agua, nada de fiesta o alcohol.

Amalia de Holanda vuelve a Ámsterdam tras su exilio (Grosby)
Amalia de Holanda vuelve a Ámsterdam tras su exilio (Grosby)

La ruta de Amalia de Holanda por Ámsterdam

Durante el trayecto, Amalia ha recibido explicaciones sobre la evolución de los hábitos de consumo de música y la revalorización del centro urbano para atraer nuevos públicos; además, ha podido conversar con varios DJ jóvenes que han completado su formación musical recientemente.

A lo largo de esta visita institucional en abril de 2026, Amalia de Holanda ha conocido de cerca diversas realidades del tejido urbano y científico de Ámsterdam. Además del itinerario académico, que incluyó el conocimiento de líneas punteras en innovación digital y sostenibilidad energética, la princesa se ha reunido en Ámsterdam-Zuidoost con una fundación dedicada al desarrollo de liderazgo, integración social y fomento de actividades deportivas para jóvenes.

Allí, participantes y beneficiarios de los programas han compartido sus vivencias y sentido de pertenencia. Por otro lado, Amalia también ha podido presenciar un partido de baloncesto en formato 3x3.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

Los looks de marcas españolas de Amalia de Holanda

Más allá de las actividades institucionales, la elección de vestuario de Amalia de Holanda ha sido objeto de atención por cómo ha adaptado su imagen a la cita. La heredera se ha decantado este viernes por un conjunto monocromático azul marino, combinando un top ajustado de manga larga y escote en V con un pantalón de traje de corte ancho y talle alto.

El estilismo se completaba con botines negros de punta fina y tacón geométrico y, como nota destacada, un bolso de mano negro con asa dorada, un modelo de Zara que ha alcanzado popularidad previa tras su lanzamiento el año anterior y que también ha lucido su hermana Alexia en otros eventos oficiales.

Amalia de Holanda vuelve a Ámsterdam tras su exilio (Grosby)
Amalia de Holanda vuelve a Ámsterdam tras su exilio (Grosby)

Este guiño a la moda española no resulta anecdótico. Tanto Amalia como Alexia han incorporado de forma habitual en sus apariciones públicas prendas y accesorios de firmas como Zara, Mango o Massimo Dutti. En concreto, hace apenas un mes Amalia acudió a una boda con un vestido firmado por Lady Pipa.

Es más, la princesa Amalia de Holanda eligió el jueves un conjunto de oficina de Mango: un traje de tres piezas en rojo oscuro, compuesto por chaqueta cruzada de un solo botón, pantalón ancho y chaleco. Se trata de una prenda que estrenó en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina el 6 de febrero de 2026. La blazer de 59,99 euros, también integra el armario de la infanta Sofía, que la lució durante una visita institucional al presidente de Portugal en octubre de 2025.

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