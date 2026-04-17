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El arte urbano contagia de modernidad un barrio de la plateresca y universitaria Salamanca

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Cristina García Casado

Salamanca, 17 abr (EFE).- La decimosexta edición del concurso Galería Urbana ha comenzado a convertir este viernes el barrio del Oeste de Salamanca en un enorme estudio al aire libre con once nuevas obras en marcha que se sumarán a las 223 ya existentes, en la que es una de las grandes expresiones de este arte en España.

La obra más avanzada es la del artista invitado de esta edición, el premiado muralista andaluz Murfin, que trabaja a gran altura subido a una grúa para iluminar lo que era una anodina pared gris de un edificio con un sol enorme y risueño rodeado de la colorida fantasía que caracteriza su obra.

Para celebrar su participación en la Galería Urbana, una iniciativa que valora especialmente "por haberse mantenido en el tiempo", ha elegido destacar un elemento que no había puesto en el centro de su arte hasta ahora, el sol, y que además faltaba en el amplísimo universo de temas y figuras de la Galería Urbana.

Sin pretenderlo, el luminoso y vivo 'Paraíso' de Murfin rima perfecto con las temperaturas primaverales, casi veraniegas el fin de semana, que acompañan esta edición del Galería Urbana, una cita en la que poder estar en la calle bien, trabajando muchas horas o paseando entre las creaciones, es imprescindible.

El número 46 de la avenida Italia, en la esquina con la calle Islas Canarias, pasa desde ahora a tener una nueva identidad y a ser un punto de referencia nuevo, como ha ocurrido con otros lugares emblemáticos del barrio, de manera que se puede quedar por ejemplo "en el lápiz" (gigante e icono de la Galería Urbana) o en la nueva rana, la versión contemporánea de la búsqueda del mítico anfibio de la fachada histórica de la Universidad.

La Galería Urbana ocurre en un barrio de clase trabajadora, bien situado a pocos minutos del centro y de la estación de autobuses, que ha logrado gracias a su dinámica Asociación de Vecinos ZOES situarse en el mapa turístico de Salamanca y en el del arte urbano de España y del mundo.

El muralismo es un arte extraordinariamente universal, de manera que los seguidores de Murfin en otros países pueden interesarse ahora por la Galería Urbana de Salamanca donde está su nueva obra, que llega en un momento álgido de su carrera, cuando su mural 'Niños perdidos', hecho en Fuenlabrada (Madrid), ha sido reconocido como uno de las tres mejores del mundo según Street Art Cities.

Será este domingo a las 13 horas cuando se entreguen los premios de esta edición, pero hasta entonces y también después por el barrio del Oeste pasarán centenares de personas para tejer juntas claveles, jugar al ajedrez, escuchar conciertos, compartir actividades infantiles y caminar en visitas guiadas por la ilusionante transformación de mundanas fachadas y puertas de garaje en inspiradoras obras de arte en un museo al aire libre que es parte ya de la identidad de la zona. EFE

cgc/rjh/jlp

(foto) (vídeo)

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