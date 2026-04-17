La final de Copa, en 11 números

Madrid, 17 abr (EFE).-

. 1 victoria ha sumado el Atlético de Madrid en sus últimos seis partidos, el 0-2 en el Camp Nou de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. En los otros cinco fue derrotado: 3-2 con el Tottenham, 3-2 con el Real Madrid, 1-2 por dos veces con el Barcelona y 2-1 con el Sevilla.

. 2 veces se han enfrentado Pellegrino Matarazzo y Diego Simeone desde la llegada del estadounidense al banquillo donostiarra, con un empate a uno en el Reale Arena y un 3-2 en el Metropolitano.

. 3 Copas del Rey ha logrado la Real Sociedad, que consiguió el título de este torneo en las ediciones de 2019-20, 1986-87 -frente al Atlético de Madrid en los penaltis- y 1909.

. 5 goles ha marcado Antoine Griezmann en esta edición de la Copa del Rey, de la que es el máximo goleador del Atlético de Madrid.

. 7 encuentros como titular encadena Juan Musso, que será el portero de inicio del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey, como lo ha sido en toda la competición.

. 8 títulos ha ganado Diego Simeone al frente del Atlético de Madrid como entrenador: las Ligas de 2013-14 y 2020-21, la Copa del Rey de 2012-13, las Ligas Europa de 2011-12 y 2017-18, las Supercopas de Europa de 2012 y 2018 y la de España de 2014.

. 9 partidos encadena la Real Sociedad sin vencer al Atlético de Madrid: 1-2 en 2021-22, 1-1 y 2-1 en 2022-23, 2-1 y 0-2 en 2023-24, 1-1 y 4-0 en 2024-25 y 1-1 y 3-2 en la presente temporada.

. 10 Copas del Rey ha conquistado el Atlético de Madrid a lo largo de su historia (2013, 1996, 1992, 1991, 1985, 1976, 1972, 1965, 1961 y 1960).

. 11 goles en sus últimos 15 partidos, entre la Real Sociedad y la selección española, ha anotado Mikel Oyarzabal, rumbo a la final de la Copa del Rey de este sábado.

. 14 goles ha marcado la Real Sociedad en esta campaña en la Copa del Rey, con Beñat Turrientes como su máximo goleador, con tres tantos.

. 18 partidos ha dirigido Matarazzo a la Real Sociedad desde su debut desde inicios de año, con nada más tres derrotas: 4-1 con el Real Madrid, 3-1 con el Villarreal y 3-2 con el Atlético de Madrid. EFE